Un joven de 23 años murió este domingo después de un choque frontal entre dos automóviles ocurrido sobre la ruta nacional 11, en la provincia de Santa Fe. El otro conductor, un hombre oriundo de Corrientes, también sufrió heridas y debió ser trasladado para recibir atención médica.

La víctima fatal fue identificada como Pablo Maximiliano Cantero, domiciliado en la ciudad de Florencia, al norte de Santa Fe, donde se registró el accidente en horas de la tarde, alrededor de las 14.45.

Ambos conductores quedaron atrapados dentro de sus respectivos vehículos y los Bomberos de la zona tuvieron que desplegar un importante operativo para extraerlos, en un trabajo conjunto con el sistema de emergencias 107 que brindó asistencia médica.

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Por causas que aún intentan establecer los investigadores, un Chevrolet Corsa conducido por Cantero y un Toyota Corolla guiado por José Luis Soto, procedente de Paso de los Libres, chocaron cuando circulaban en sentidos opuestos. Ambos vehículos sufrieron importantes daños.

Una vez completadas las tareas de rescate, ambos hombres fueron trasladados a centros de salud de la región para recibir atención médica. Horas más tarde, hacia las 17.40, en el Hospital de Villa Ocampo se confirmó la muerte de Cantero, como consecuencia de las lesiones sufridas durante el siniestro.

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La colisión también afectó la circulación sobre ese tramo de la ruta nacional 11 mientras se desarrollaban las tareas de rescate y los primeros peritajes. En el lugar trabajó también personal de la Comisaría IX de Florencia, junto con agentes de la Subcomisaría XIII de Colonia Hardy.