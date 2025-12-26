Un hombre de 30 años murió tras un choque en Iturraspe y Gaboto. En tanto, el miércoles 24 una mujer de 31 años, falleció tras un siniestro vial en Lamadrid y Tucumán. Por último, un joven agoniza tras un motoderrape en A. del Valle y Derqui

El caso más grave tuvo un desenlace fatal en el acceso y salida a la autopista Santa Fe–Rosario, mientras que horas antes otro motociclista debió ser hospitalizado tras perder el control de su vehículo en la zona norte.

El último hecho se registró alrededor de la 1.55 del jueves 25, en el ingreso a Santa Fe desde la Autopista Santa Fe–Rosario, a la altura de Iturraspe y Gaboto. Personal policial apostado en las inmediaciones escuchó un fuerte estruendo sobre Circunvalación y, al acercarse, constató un violento choque entre un automóvil Renault Sandero Stepway y una motocicleta Corven.

Sobre la cinta asfáltica se encontraba tendido un hombre de 30 años, identificado como M. N., quien presentaba gravísimas lesiones. Aunque se solicitó de inmediato una ambulancia, la víctima agonizó en el lugar y falleció a los pocos minutos, producto de las heridas sufridas.

Impacto violento y peritajes

El relevamiento inicial permitió establecer que ambos vehículos quedaron detenidos a más de 100 metros de distancia entre sí, lo que dio cuenta de la magnitud del impacto. Se dio aviso al 0800 del Ministerio Público de la Acusación y se activó el protocolo pericial.

Trabajaron en el lugar peritos de la División Científica Forense de la PDI Región 1, en las áreas de fotografía, planimetría y mecánica. La causa quedó a cargo de la Fiscalía en turno.

El examen médico determinó que la víctima presentaba traumatismo de cráneo en la región occipital y lesiones severas en ambas piernas. Se extrajo humor vítreo y no se recomendó la realización de autopsia. En tanto, el conductor del automóvil, R. J., también de 30 años, fue trasladado al hospital Cullen para la correspondiente extracción de sangre.

Motoderrape en Aristóbulo del Valle

Pero no fue el único episodio protagonizado por motociclistas en la previa de Navidad. Cerca de las 23 del martes 24, personal del Comando Radioeléctrico de Santa Fe que se encontraba en una estación de servicio ubicada en Aristóbulo del Valle y Derqui escuchó una fuerte explosión.

Al salir, los efectivos observaron a un joven de 25 años tendido sobre la vereda, junto a un motovehículo, luego de haber colisionado contra una columna tras un motoderrape. El herido fue asistido por una ambulancia del 107 (móvil 5) y trasladado al hospital Cullen. La motocicleta, una Motomel DLX azul sin dominio visible, fue secuestrada y trasladada a la Comisaría 5ª en calidad de depósito.

Jornada fatal con motos

Ambos hechos volvieron a encender la alarma sobre la siniestralidad vial en Santa Fe, especialmente la que involucra a motociclistas. Cabe recordar que, durante la tarde del 24 de diciembre, otra motociclista perdió la vida tras accidentarse en barrio Roma, en un caso que terminó de configurar una jornada especialmente luctuosa en las calles de la ciudad.

Según lo publicado por El Litoral, el accidente se registró durante la tarde del martes 24 en barrio Roma, donde una motociclista perdió la vida tras protagonizar un grave accidente de tránsito. El siniestro ocurrió en una esquina del sector oeste de la ciudad y motivó un amplio despliegue policial y sanitario.

La mujer sufrió lesiones de extrema gravedad y, pese a la rápida asistencia médica, falleció como consecuencia del impacto. El caso también quedó bajo investigación judicial para establecer las circunstancias del hecho y volvió a poner en foco la reiteración de siniestros viales con motos como protagonistas en pocas horas.