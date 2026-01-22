La víctima fatal tenía 22 años. En el lugar trabaja PDI para determinar las responsabilidades del caso.

Durante la mañana del jueves, en A. del Valle y 12 de Infantería, se produjo la colisión entre un Ford Focus y una Kawasaki 400 cc., en un siniestro vial que dejó como saldo la muerte del conductor de la motocicleta; un joven de 22 años.

El alerta ingresó a través de la frecuencia 911, donde se informó sobre un accidente de tránsito en inmediaciones de avenida Aristóbulo del Valle, entre Javier de la Rosa y 12 de Infantería. En el lugar, un joven que se desplazaba en una Kawasaki de 400 cc. se encontraba en estado crítico, por lo que personal policial solicitó con carácter urgente una unidad sanitaria “en rojo”.

Puede interesarte

Ante la gravedad del cuadro, se activó un operativo especial para acelerar el traslado del herido hacia el hospital.

Traslado contrarreloj al Cullen

La víctima fue asistida por una ambulancia del servicio de emergencias 107 y trasladada de urgencia al hospital José María Cullen. Durante el recorrido, efectivos de la Brigada Motorizada escoltaron al móvil sanitario, abriendo paso entre el tránsito para reducir los tiempos de llegada.

Pese al esfuerzo del personal médico y policial, al ingresar al nosocomio se confirmó el peor desenlace.

Fuentes oficiales indicaron que el joven ingresó sin signos vitales. La doctora de turno, quien examinó al paciente, informó que el joven había llegado sin vida al hospital, producto de las graves lesiones sufridas en el accidente.

Puede interesarte

En un primer momento, la víctima fue ingresada como NN, mientras se trabajaba para establecer su identidad. Minutos después, se confirmó que el fallecido fue identificado como Jesús Ismael Modini Lugo, de 22 años de edad, con domicilio en la zona noroeste de la ciudad.

El deceso fue notificado a la Comisaría 26ª, donde el procedimiento fue recibido por el sumariante de guardia.

Investigación en marcha

Personal de la dependencia policial se encuentra abocado a las actuaciones de rigor para determinar la mecánica del siniestro. Existe una versión que indica que además de la moto y el Ford Focus, un tercer vehículo pudo haber participado del choque, aunque su conductor se dio a la fuga.

El hecho quedó caratulado como Accidente de tránsito fatal, con intervención de la Unidad Regional I, Primera Zona de Inspección.