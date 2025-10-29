La ruta nacional 5 volvió a ser escenario de una tragedia: este martes murió un reconocido carnicero de Pehuajó que chocó de frente su camioneta Nissan Frontier 4x4 contra un camión Scania que transportaba gas propano.

La víctima fue Sebastián Alberto Peña Cozzarin, de 57 años, quien perdió la vida en el acto tras el impacto a la altura del kilómetro 373, entre Pehuajó y Francisco Madero.

Su trágico fallecimiento causó profunda consternación en Pehuajó, donde lo recordaron como una persona "alegre, solidaria y positiva".

Todo sucedió poco antes de las 10, por causas que ahora investiga la UFI N° 8 de Pehuajó, conducida por el fiscal Pablo Teodoro Schestrom, del Departamento Judicial Trenque Lauquen.

El jefe del cuerpo, Marcelo Autelli, informó a Radio Mágica que el conductor del camión, domiciliado en Bahía Blanca, resultó ileso pero se encontraba en estado de shock.

La ruta permaneció cortada hasta pasadas las 18 en una zona donde las banquinas y los caminos vecinales se encuentran en mal estado por las lluvias de las últimas semanas.

Además, como el camión quedó casi tumbado en la banquina y transportaba gas propano para la empresa Liquigas, hubo que trabajar para evitar un derrame del combustible.

La víctima fatal era dueño de la carnicería El Uno, en la avenida San Martín al 200. Los vecinos quedaron conmocionados por la pérdida de una persona "alegre, solidaria y positiva".

Integraba la Cámara de Industria, Producción y Servicios de Pehuajó y, además, el directorio de la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires (ADIBA).

En un comunicado subido a las redes sociales, la Cámara despidió al comerciante "con profundo dolor" y lo consideró "un colaborador alegre, comprometido y siempre dispuesto a dar lo mejor".

"Su calidez, su buena energía y su enorme corazón quedarán para siempre en el recuerdo de quienes compartimos cada día con él. Las autoridades, la comisión directiva y el equipo de trabajo acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento. Gracias, Seba, por tanto. Tu huella quedará para siempre con nosotros", cerró.

También le dedicaron un mensaje desde el Golf Club Pehuajó a su "socio, jugador y amigo", al igual que desde el Comité de la Unión Cívica Radical (UCR) de la ciudad y el Club Atlético Estudiantes Unidos, entre numerosas instituciones que se sumaron a las condolencias.