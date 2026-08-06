El siniestro ocurrió este miércoles por la tarde, a la altura del kilómetro 88. El vehículo pertenecía a una empresa pelegrinense de reparto de carnes y trasladaba a dos personas oriundas de esa localidad.

Una persona falleció y otra sufrió heridas leves tras el vuelco de un camión frigorífico sobre la Autovía Nacional 19, a la altura del kilómetro 88, en jurisdicción de la zona de Clucellas.

Los Bomberos Voluntarios de María Juana recibieron el aviso alrededor de las 15.20, por un siniestro vial ocurrido sobre la mano descendente de la traza nacional.

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Ante la emergencia se movilizaron una unidad del destacamento y dos vehículos del Cuartel Central, con un total de 11 bomberos.

Al llegar al lugar, los servidores públicos constataron que el accidente había sido protagonizado por un camión Ford Cargo térmico, utilizado para el reparto de carnes. Por causas que deberán establecerse, el conductor perdió el control del rodado y posteriormente volcó.

Como consecuencia del impacto, uno de los ocupantes murió en el lugar, mientras que la otra persona sufrió lesiones consideradas leves.

El vehículo pertenecía a una empresa de Carlos Pellegrini y las dos personas que viajaban en su interior eran oriundas de esa misma localidad. Hasta el momento no se informaron oficialmente sus identidades.

Accidente fatal en la Autovía 19: volcó un camión frigorífico y murió uno de sus ocupantes

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Amplio operativo en el lugar

En las tareas participaron los Bomberos Voluntarios de María Juana, efectivos policiales de Plaza Clucellas y Estación Clucellas, además de personal de la Policía de Investigaciones de Rafaela.

Los bomberos trabajaron en la asistencia de las víctimas y en las tareas necesarias para garantizar la seguridad del sector mientras se desarrollaban las actuaciones policiales y judiciales.

La investigación quedó en manos de las autoridades correspondientes, que deberán determinar las circunstancias en las que el camión perdió el control y terminó volcando.