El dramático accidente ocurrió en la ruta provincial 11, cerca de la localidad de Victoria. Según el conductor del otro vehículo, no pudo frenar a tiempo y la arrolló de manera involuntaria.

Una mujer de 65 años murió tras caer de la moto y ser atropellada por un camión en la ruta provincial 11, cerca de la localidad entrerriana de Victoria.

El trágico accidente ocurrió alrededor de las 19.30 del lunes. La víctima, oriunda de Santa Fe, viajaba en una Corven Energy 110 cc que conducía su hija, de 32 años.

Iban camino a Victoria cuando la moto perdió la estabilidad y la acompañante cayó al asfalto. El incidente fue tan repentino que no le dio tiempo a frenar a un camionero que pasaba por allí y la atropelló.

Minutos más tarde, personal de Seguridad Vial y de la Policía de la zona fueron alertados por un llamado de un accidente ocurrido a la altura del kilómetro 105 de esa ruta, que involucraba a una motocicleta y a un camión de transporte de ganado marca Mercedes Benz Axor.

El conductor del vehículo de carga quedó en estado de shock tras el hecho y aseguró que no pudo evitar el incidente. Según declaraciones a medios locales, el hombre de 60 años dijo que la víctima se había caído a la ruta desde una motocicleta, pero él no llegó a frenar a tiempo y la arrolló de manera involuntaria.

Las primeras pericias en el lugar fueron hechas por personal de la Comisaría Suburbios, Policía Científica y el médico policial. En tanto, la fiscalía de turno dispuso una serie de medidas para establecer la mecánica exacta del hecho y determinar posibles responsabilidades, como cuál era el estado de infraestructura de la ruta, y las condiciones de visibilidad y reacción del conductor del camión.

Durante los exámenes en el lugar, el tránsito estuvo interrumpido y reducido. El camionero, en tanto, estuvo demorado algunas horas.