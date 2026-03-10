Un trabajador de 49 años murió este lunes en Río Negro tras quedar atrapado bajo tierra durante unos 20 minutos a causa del derrumbe de una obra cloacal que se desarrollaba en General Roca.

El episodio se registró cuando un grupo de operarios realizaba trabajos de excavación relacionados con el Plan Director de Desagües Cloacales, en la margen norte del Canal Grande y Mendoza de aquella ciudad ubicada en el norte de la provincia.

Según confirmaron los Bomberos Voluntarios de General Roca, recibieron el informe del incidente poco antes de las 12.30 y enviaron al lugar a dos unidades.

Al llegar, les comunicaron que mientras se realizaban tareas de excavación, una parte del terreno cedió y dejó atrapados a tres operarios.

"Fue una escena desesperante porque estaban completamente enterrados. Dos de ellos estaban inconscientes. Se trabajó con urgencia para liberarles las vías respiratorias, sacando la tierra a mano y con palas", explicó el comisario Mauro Figueroa, a cargo de la Comisaría 31, en declaraciones reproducidas por Patagonia.press.

Dos de ellos lograron salir con la ayuda de sus compañeros, mientras que el restante, identificado luego como Hugo Ariel Breppe, fue rescatado por los Bomberos varios minutos después.

Luego, fue trasladado de urgencia en una ambulancia del SIARME (Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencias) al hospital Francisco Lima López, donde llegó “con un paro cardíaco”, según reveló su directora, Susana Marezi.

“Vino reanimado desde el lugar del accidente, en estado cianótico. En el hospital continuamos con maniobras de reanimación durante 45 minutos más, pero lamentablemente no se pudo hacer nada y falleció”, contó Marezo en declaraciones al Diario Río Negro.

Según ese mismo medio, el proyecto fue licitado el 6 de abril de 2022 en Buenos Aires y aprobado por el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (Enohsa).

La ejecución de los trabajos, que estuvieron paralizados durante 2024, quedó bajo la órbita de la empresa de construcción privada Ecosur Bahía S.A, dentro del programa nacional PAyS II.

Autoridades provinciales y municipales se desligaron del hecho y afirmaron a la misma fuente que las tareas dependían del Gobierno nacional.

“Descansa en paz pá. Que tu muerte no quede en la nada y las personas responsables paguen por esto. Te amo y te llevo en mi corazón para siempre”, le escribió una de sus hijas, Luna Breppe, en una publicación de Facebook.

En tanto, Belu Breppe, otra de las hijas de la víctima, escribió: “Que se haga justicia pa”.