La Policía Caminera informó esta mañana acerca de un grave accidente carretero ocurrido en el departamento de Lavalleja.

El reporte señala que el hecho se produjo a las 6:20 horas en el kilómetro 139 de la ruta nacional 8.

Allí, en circunstancias a determinar, se produjo un siniestro que involucró un ómnibus de la empresa EGA, un auto y una camioneta.

(Foto: Policía Caminera del Uruguay)

La información primaria refería que tres personas habían resultado heridas de gravedad.

Posteriormente, Caminera brindó algunos detalles sobre la dinámica de los hechos.

Puede interesarte

En concreto, informó que la colisión se produjo cuando la camioneta circulaba hacia el sur y chocó de atrás a un camión, que se encontraba detenido sobre la banquina “auxiliando a otro de similares características con falla mecánica”.

(Foto: Policía Caminera del Uruguay)

El impacto hizo que uno de los camiones volcara y el otro se desplazara hacia la calzada, donde golpeó al ómnibus que iba hacia el norte. Por lo tanto, los vehículos involucrados serían cuatro.

El informe subrayaba que no hubo lesionados en el ómnibus y que la peor parte la llevó el conductor de la camioneta, que fue internado en estado crítico.

(Foto: Policía Caminera del Uruguay)

Los otros dos heridos son los conductores de los camiones, quienes, si bien sufrieron heridas “de entidad”, no se encuentran en una situación tan comprometida como la del anteriormente mencionado.

Luego, sobre las 09:30 horas, la mencionada corporación notificó que el conductor de la camioneta había fallecido en un centro asistencial en la ciudad de Minas.