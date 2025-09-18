En la mañana del jueves, en una cama del Cullen , se apagó la vida de Nicolás Tolón, 28 años, un hombre que el día anterior había quedado atrapado en un infierno de fuego y humo dentro de la casilla precaria donde vivía, a metros del Parque del Sur. Su cuerpo no resistió las quemaduras: un 80 por ciento de la superficie estaba carbonizada.

El miércoles, a plena luz del mediodía, la tragedia se encendió en ese rincón marginal de la ciudad. Testigos aseguran que Tolón descansaba sobre un colchón cuando las llamas lo sorprendieron.

El fuego avanzó con violencia, lo envolvió y lo obligó a salir tambaleando hacia la calle, con la piel desprendiéndose y la voz quebrada en gritos de auxilio. "Estaba todo quemado, se chocaba con los autos, pedía ayuda desesperado", contó un empleado del Centro Cívico, todavía con el espanto en los ojos.

¿Fue intencional?

El mismo trabajador lanzó un dato perturbador: alguien habría rociado la casilla con alcohol para luego prenderle fuego mientras Tolón dormía. La sospecha flota como humo espeso: ¿se trató de un accidente o de un ataque criminal?

El incendio terminó con la vida de Nicolás Tolón.

Lo cierto es que vecinos y empleados del lugar improvisaron un baldeo con agua del río para apagar el foco, mientras el hombre ardía vivo. Una ambulancia del 107 lo trasladó de urgencia al Cullen. Allí ingresó en shockroom, con quemaduras de primer y segundo grado en rostro, tórax y extremidades. Horas después fue derivado a terapia intensiva.