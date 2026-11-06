El impacto ocurrió durante la madrugada en Benito Juárez. Otras cuatro personas resultaron heridas y una menor debió ser derivada a un centro de mayor complejidad.

Un hombre y su hijo de 8 años murieron este jueves a la madrugada en un choque frontal entre una camioneta Toyota Hilux y un camión en la Ruta Nacional 3, a la altura del kilómetro 429, en jurisdicción de Benito Juárez, provincia de Buenos Aires. Otras cuatro personas resultaron heridas, entre ellas una menor que debió ser derivada a un centro de mayor complejidad. Las causas del accidente son materia de investigación.

El choque ocurrió alrededor de las 0.45 del jueves. Según la información publicada por Chaves Digital, la camioneta circulaba en dirección a Adolfo Gonzales Chaves, mientras que el camión avanzaba en sentido contrario, hacia Azul.

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En la Hilux viajaban cinco personas oriundas de Adolfo Gonzales Chaves: un matrimonio, sus dos hijos y una amiga de la familia.

Como consecuencia del impacto, el conductor de la camioneta y uno de sus hijos, de 8 años, murieron en el lugar. Los otros tres ocupantes de la camioneta sufrieron heridas y fueron trasladados inicialmente al Hospital Municipal de Benito Juárez.

De acuerdo con la información difundida, una de las menores heridas debió ser derivada posteriormente a un centro de alta complejidad para continuar con su atención médica.

El conductor del camión, oriundo de Tandil, también resultó lesionado y requirió asistencia médica.

Hasta el momento, no se difundió un parte médico oficial actualizado que permita precisar el estado de salud de las cuatro personas heridas.

Tras el choque, se desplegó un operativo de emergencia en el que participaron Bomberos Voluntarios de Benito Juárez y Adolfo Gonzales Chaves, efectivos policiales, ambulancias y equipos sanitarios.

También colaboraron profesionales y ambulancias del Hospital de Adolfo Gonzales Chaves para asistir a las víctimas.

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Durante las tareas de rescate y los peritajes, la circulación sobre la Ruta Nacional 3 quedó interrumpida a la altura del kilómetro 429.

El secretario de Seguridad de Benito Juárez, Gustavo Infantino, informó a LU24 que el tránsito comenzó a restablecerse durante la madrugada.

Las circunstancias del choque frontal continúan bajo investigación. Hasta el momento, las fuentes consultadas no permiten establecer cuál de los vehículos habría invadido el carril contrario ni determinar responsabilidades por el accidente.