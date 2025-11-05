La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue víctima de acoso sexual este martes mientras caminaba por el centro de la Ciudad de México y saludaba a simpatizantes.

El hecho quedó registrado en videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales. En las imágenes se observa cómo un hombre se acerca a la mandataria, la toma por el hombro y le toca la cadera y el pecho, al tiempo que intenta besarla en el cuello.

El episodio ocurrió cuando Sheinbaum se dirigía a pie hacia un acto público, cerca del Palacio Nacional. En ese momento, no se advierte la presencia inmediata de agentes de seguridad. Recién después de la agresión, un miembro de la Ayudantía Presidencial intervino y apartó al individuo, que presentaba signos de estar bajo los efectos del alcohol o las drogas.

#México | El supuesto “manoseo” a Sheinbaum no es descuido, es distracción.

Cada vez que estalla un escándalo o un asesinato político, aparece un circo mediático.

AMLO lo hacía con conferencias; Claudia con montajes.

La vieja escuela del poder maquillando la crisis. pic.twitter.com/u1D8EEJQcr — Gildo Garza (@GildoGarzaMx) November 4, 2025

Poco después, las autoridades confirmaron la detención del agresor, identificado como Uriel Rivera, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía de Delitos Sexuales.

Puede interesarte

Desde el Gobierno mexicano expresaron su repudio al ataque. La titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlali Hernández, manifestó en la red X: “Repudiamos el acto que vivió hoy nuestra presidenta”, y denunció la persistencia de una “visión machista” que naturaliza la invasión del cuerpo y el espacio personal de las mujeres.

Pronunciamiento



Las violencias que vivimos las mujeres provienen de la normalización que tienen algunos hombres acerca de la irrupción a nuestro espacio personal y/o a nuestro cuerpo; son resultado de décadas de una visión machista.



El acoso, el hostigamiento, el abuso y… pic.twitter.com/ViHg8evNHm — Citlalli Hernández Mora (@CitlaHM) November 5, 2025



El hecho generó conmoción y abrió nuevamente el debate sobre la violencia de género y la seguridad de las mujeres, incluso en los más altos niveles del poder político.