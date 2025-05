Una mañana marcada por la violencia sacudió a la Ciudad de México este martes, cuando la secretaria particular de la alcaldesa Clara Brugada, Ximena Guzmán, y su asesor José Muñoz fueron asesinados a tiros por dos atacantes que se desplazaban en motocicleta. El crimen ocurrió alrededor de las 7:30 en la colonia Moderna, en la alcaldía Benito Juárez.

Según informaron medios locales, Guzmán y Muñoz circulaban en un vehículo cuando fueron interceptados por los agresores. Muñoz, quien conducía, falleció de inmediato tras recibir varios disparos. Guzmán, por su parte, intentó escapar del automóvil, pero fue alcanzada por las balas y murió en la vía pública.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, confirmó los asesinatos y aseguró que ya se desplegó un operativo conjunto entre la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía local para esclarecer los hechos y capturar a los responsables.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum lamentó el doble homicidio en su conferencia matutina y aseguró que no habrá impunidad. También afirmó que, hasta el momento, no hay registros de amenazas previas contra Guzmán y que la funcionaria no contaba con custodia personal.

El ataque revive el recuerdo del atentado contra Omar García Harfuch en 2020, entonces jefe de la policía capitalina, que fue emboscado por miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los grupos criminales más peligrosos del país.

En lo que va del año, la Ciudad de México ya contabiliza 188 homicidios dolosos, según cifras oficiales. El crimen de estos funcionarios se suma a la creciente preocupación por la seguridad de figuras públicas en el país.

El secretario de Seguridad de la capital, Pablo Vázquez Camacho, también se pronunció en sus redes sociales: “Condenamos el ataque ocurrido hoy a dos funcionarios públicos del gobierno de la Ciudad de México; no habrá impunidad”.