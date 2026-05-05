Se trata de Nahuá Santos Riquelme, quien fue visto por última vez el domingo 3 de mayo cuando se ausentó de su domicilio junto a su padre, Josias Santos Regis.

La provincia de Corrientes se encuentra conmocionada por la desaparición de Nahuá Santos Riquelme, un nene de seis años que fue visto por última vez el domingo 3 de mayo cuando se ausentó de su domicilio junto a su padre, Josias Santos Regis.

El Ministerio de Seguridad Nacional solicitó la colaboración de la comunidad para encontrar a Nahuá. Según informó, el niño tiene cabello rubio con rulitos, ojos claros y tez blanca. La última vez que lo vieron vestía pantalón largo color crema, zapatillas blancas, camiseta azul y blanca de manga larga y campera marrón tipo inflable.

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Las autoridades activaron el Alerta Sofía para dar con el paradero del menor. Cualquier persona que tenga información útil sobre el paradero del niño puede comunicarse a la línea 134 de manera gratuita y anónima.

De acuerdo a la información obtenida, la desaparición del niño sucedió luego de que su padre, de nacionalidad brasilera, atacara a tiros a un grupo de personas en la localidad de Esquina. “En circunstancias que aún son materia de investigación, el sujeto inició una discusión que terminó en violencia armada”, indican. Producto del ataque, el dueño de la vivienda, un hombre de 47 años, resultó herido.

Testimonio de la mamá

Tras la desaparición de su hijo, Mariana Riquelme habló con Radio Dos de Corrientes y manifestó que está “muy angustiada”. En su relato, la mujer contó que Santos Regis pasó a buscar a su hijo el domingo al mediodía para ir a almorzar. “A la tarde volvieron a buscar cositas para ir a pescar. A la noche yo estaba en un encuentro con unos amigos y él estaba llamándome”, indicó. “La última vez que él me llamó fue a las nueve de ayer”, detalló Riquelme.

Por otro lado, le pidió a la Justicia que se mueva con más celeridad para encontrar lo más rápido posible a su hijo. “Está en juego la vida de un niño. Y yo necesito que sea rápido, que la Justicia actúe rápido, que no me pongan trabas”, expresó. Mariana señaló que cuando fue a hacer la denuncia tardaron “un montón”, ya que el fiscal no la autorizaba.