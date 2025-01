“Mi mamá es lo más importante que tengo y ella, gracias a Dios, me aceptó”, decía Leandro Agustín Imbrogiano apenas dos meses atrás, durante un móvil televisivo en la Marcha del Orgullo LGBT+.

Hoy, se encuentra acusado de asesinar a puñaladas en el cuello a esa misma mujer. Habrían mantenido una discusión en la casa que compartían en Villa Martelli, partido de Vicente López. Al momento del arresto, el joven de 19 años dijo que su madre se había suicidado.

(Instagram)

Lo cierto es que, cuando los oficiales de la Comisaría Cuarta acudieron a la casa ubicada en la calle Laprida, encontraron a María Roxana Imbrogiano (50) tendida en el piso sin signos vitales. Tenía heridas cortantes en la yugular y las palmas de las manos.

Su hijo afirmó que se había quitado la vida después de una discusión, pero su versión resultó poco creíble debido a las heridas que presentaba la víctima. Además, el joven tenía lesiones en una mano y admitió haber manipulado y lavado objetos que podrían haber sido utilizados para cometer el crimen.

Por ese motivo quedó detenido. Además, por orden de la fiscal Lida Osores Soler, a cargo del caso, se ordenó la realización de pericias en el lugar.

Hincha de Boca Juniors, también frecuentaba fiestas muy reconocidas de la escena LGBT+ porteña (Instagram)

La pareja de Leandro se presentó en la Comisaría Cuarta de Vicente López al enterarse del asesinato. Su testimonio podría ser clave.

La familia, según se descubrió al chequear los registros policiales, cuenta con dos antecedentes previos de violencia. Uno fue en agosto de 2024, cuando otro hijo de la mujer había sido detenido por el delito de desobediencia. De igual forma, el mismo joven -en junio de 2023- fue denunciado por su madre por otro ataque, en una causa por lesiones leves.

Fuentes de la fiscalía precisaron que Imbrogiano fue indagado ayer por la tarde por “homicidio calificado”, aunque no declaró. Se aguardan los resultados de la autopsia que se realizó esta mañana.

Quién es Leandro Imbrogiano

En su perfil de Instagram muestra su fanatismo por el cantante mexicano Luis Miguel. “Dios y Luis Miguel sabían que tenía que ver este recital, por eso me enviaron un ángel que me regaló la entrada en la puerta. El mejor concierto de mi vida”, escribió en un posteo fijado sobre el show del 17 de diciembre pasado. No son las únicas imágenes relacionadas con el artista.

En la última Marcha del Orgullo su figura llamó la atención de un movilero de A24, con quien se detuvo a dialogar (Instagram)

Hincha de Boca Juniors, también frecuentaba fiestas muy reconocidas de la escena LGBT+ porteña. En la última Marcha del Orgullo, su figura llamó la atención de un movilero del canal A24, con quien se detuvo a dialogar. Durante la conversación, compartió detalles personales sobre su vida, habló de su familia e hizo mención específica a su madre.

“Yo por mucho tiempo me tapé. Me costó, pero tuve la suerte que mi mamá me aceptó. Mi papá no lo tengo, me abandonó de chico, pero mi mamá es lo más importante que tengo y ella, gracias a Dios, me aceptó”, aseguró en aquel momento.

El joven aseguró que su madre se había suicidado luego de una discusión.

Y agregó: “A mí no me interesa lo que digan los demás. A veces voy a la calle con las orejitas, muchos me dicen ‘La Gatita’. Yo no tengo ningún problema. El problema es de ellos”. En otra cuenta de Instagram, actualmente configurada como privada, se hace llamar “La Gatita”.