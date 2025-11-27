El abogado Nicolás Payarola, que representó a Wanda Nara, fue arrestado hoy jueves en su casa del barrio Golf Club de Nordelta por la Policía Bonaerense, acusado de once hechos de estafa a sus propios clientes, según confirmaron fuentes del caso a Infobae. Será indagado mañana viernes.

Hay seis víctimas registradas en el expediente: una de ellas es María Macarena Posse, hija de Gustavo, ex intendente de San Isidro. Entre los imputados del caso se encuentra también Sofía Ferrarazo, pareja de Payarola. Entre los pedidos realizados a la Bonaerense, el fiscal del caso pidió expresamente que se secuestre documentación vinculada a Wanda Nara, involucrada por Posse en su testimonio.

La detención fue realizada tras una meticulosa investigación del fiscal Cosme Iribarren por la Superintendencia AMBA Norte I de la Policía Bonaerense, a cargo del comisario general Lucas Borge, con una orden avalada por el Juzgado de Garantías N°3 de San Isidro.

Los allanamientos continuaban al cierre de esta nota, con otro procedimiento en la zona de Beccar realizado por personal de la Comisaría 4°.

Iribarren, a cargo de la UFI Benavidez, investiga a Payarola por los delitos de defraudación por administración fraudulenta y lavado de activos de origen delictivo. En paralelo, la Justicia porteña procesó al abogado en junio pasado por engañar al campeón del mundo Gonzalo “Cachete” Montiel y a su familia, con un embargo de $810 millones.

El fiscal Iribarren descubrió que ambos casos se cruzan: Juan Marcelo, el padre de “Cachete”, es una de las víctimas en la causa de la Justicia sanisidrense.

Gonzalo Montiel y la Copa del Mundo: su padre está entre las víctimas de Payarola (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Según la acusación, Payarola habría intentado ofrecer un campo de 132 hectáreas en La Pampa a la familia Montiel, que le pertenecía a otro cliente que supuestamente engañó.

El abogado, también, propuso a los Montiel la entrega de una camioneta Toyota Hilux de un denunciante de la causa de la UFI de Benavidez y un yate que sería propiedad de la suegra de otra víctima.

Payarola, por otra parte, había logrado una eximición de prisión a mediados del año pasado. Luego, tuvo que pagar una fianza de $40 millones.

Wanda Nara, involucrada por Macarena Posse en su testimonio

El vínculo de 600 mil dólares entre la hija de Gustavo Posse, Wanda Nara y el abogado

Macarena Posse no fue una clienta de Payarola, sino una colega con un negocio en común con Wanda Nara como protagonista. Posse representó a Nara. Aseguró que fue convocada en enero de este año por Payarola para trabajar en una causa que involucraba a la familia de la mediática influencer. Poco después, comenzó a intervenir en los diferentes expedientes en torno a Nara y sus problemas familiares con Mauro Icardi, con un convenio de honorarios.

“El convenio era entre nuestro estudio junto al estudio Payarola y Asociados con Wanda Nara. Desde el día uno, es decir el 21 de enero de 2025, se le dijo y explicó a Payarola que nosotras con mi socia no íbamos a trabajar sin tener el convenio firmado, a lo que Payarola respondió “Wanda está aca, todo adentro lo hablado, te envío el convenio”“, declaró en su denuncia.

(Foto: Gentilezas)

Ese convenio contenía una cláusula al menos especial, de acuerdo a la declaración de Posse. Si Wanda revocaba el patrocinio al año, debía pagar 600 mil dólares. “La razón de ésa claúsula era sencillamente la exposición, tiempo, dedicación, cantidad de expedientes, seguimiento casi 24/7 de la clienta en cualquier horario, etc. Dicho convenio fue aceptado por la clienta y por Payarola quien se había quedado con la copia firmada por la clienta para dárnosla a nosotras cosa que nunca sucedió”, continuó la abogada.

Así, Posse trabajó y trabajó junto con su estudio. Sin embargo, de acuerdo a su relato, Payarola y Nara esquivaban sistemáticamente fimar el acuerdo.

El 1° de abril último, Nara le revocó el patrocinio a Posse. La abogada le insistió por WhatsApp. La influencer y conductora, aseguró, le clavó el visto para jamás responder. Luego, Posse fue a la Justicia, para sumarse a la causa en curso que investigaba a Payarola.