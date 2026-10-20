La Asociación Argentina de Actores comunicó este martes el fallecimiento de Antonio Grimau, cuyo nombre real era Antonio Rebolini. El actor, de 82 años, fue una figura central de la escena nacional con una carrera que abarcó más de 60 años de trabajo ininterrumpido en diversos formatos.

La entidad despidió al artista mediante un comunicado oficial: “Con pesar, despedimos al actor Antonio Grimau. A través de su trabajo en los escenarios y las pantallas, construyó una sólida trayectoria que forma parte de la historia del espectáculo argentino”.

Despedimos al actor Antonio Grimau. A través de su trabajo en los escenarios y las pantallas, construyó una sólida trayectoria que forma parte de la historia del espectáculo argentino. Abrazamos a sus seres queridos en este momento de dolor. https://t.co/JwCORNmi3W https://t.co/mS1ZBsSp0g — Asociación Argentina de Actores y Actrices (@actoresprensa) October 20, 2026

Nacido el 10 de marzo de 1944 en Remedios de Escalada, el actor inició su camino profesional a los 16 años en el teatro Charles Chaplin. Su formación fue clave para desarrollar un estilo versátil que le permitió transitar desde roles de galán hasta composiciones dramáticas complejas. A lo largo de su vida, fue dirigido por figuras como Juan Carlos Gené y Alberto Ure.

Su labor en el teatro incluyó obras destacadas como Los invertidos, El acompañamiento, Yepeto, Hamlet y La ternura. En 2026, formó parte del elenco de Vamo’ los pibes en el Multiteatro, bajo la dirección de Federico Palazzo.

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En televisión, su rostro fue parte de producciones emblemáticas como Rolando Rivas, taxista, Poliladron, Padre Coraje y Puerta 7. Uno de sus hitos más recientes ocurrió en 2018, al interpretar a Roberto Sánchez en la miniserie Sandro de América, trabajo por el cual recibió el premio Martín Fierro.

En 2005, la Asociación Argentina de Actores y Actrices y el Senado de la Nación le otorgaron el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable, reconociendo su aporte constante a la cultura argentina.