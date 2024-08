Adrián Alfredo Molina, quien ha presentado una denuncia por abuso sexual contra el conductor Marley, rompió su silencio en los medios de comunicación por primera vez. Este miércoles, Molina, acompañado de su abogado Martín Apolo, ofreció una entrevista en el programa Intrusos (América). La entrevista se produjo justo antes de que Marley, cuyo nombre real es Alejandro Wiebe, negara las acusaciones en un noticiero de Telefe, llamándolas "falsedades".

Durante la charla, la conductora Flor de la V preguntó a Molina qué lo llevó a relatar su historia después de tanto tiempo. Molina explicó que, cuando era joven, no comprendía plenamente lo que le había sucedido: "Cuando somos pequeños, no procesamos las cosas de manera adecuada. Muchas personas sufren traumas extendidos y yo no tenía las herramientas para entenderlo en su momento". Además, comentó que su revelación sobre su orientación sexual a sus padres fue precedida por su relación con Marley, quien fue la primera persona en saber que era gay.

Molina, que actualmente reside en Estados Unidos, relató cómo comenzó su contacto con Marley en 1996 a través de chats y correos electrónicos, en una época en la que no se intercambiaban fotos. Recordó un encuentro en el barrio de Palermo, el cual está documentado en la denuncia: "Cuando lo vi, tuve la sensación de que era Marley. Fui a Libertador y Oro, y allí me recogió en un BMW polarizado", detalló.

El denunciante intentó reconstruir aquel momento, diciendo: "No recuerdo las palabras exactas, pero sí las sensaciones. Recuerdo a una persona muy grande en un auto pequeño y sentirme muy pequeño". Destacó también el impacto de que Marley fuera una figura pública en su percepción de los eventos.

Molina reveló que su relación con Marley duró aproximadamente tres años, durante los cuales solo podían encontrarse en la casa de Marley, debido a su deseo de no ser asociado con un hombre mucho más joven. Describió cómo la relación se volvió tensa cuando Marley comenzó a tener parejas femeninas, lo que Molina no podía entender. Finalmente, Molina decidió mudarse y dejó el país, con Marley financiando su viaje de regreso.

Sobre el camino hacia la denuncia, Molina explicó que comenzó a conectar los puntos hace dos años, con la ayuda de su pareja, un abogado que le hizo las preguntas correctas. En respuesta a los comentarios de Marley sobre el encuentro a los 19 años y las acusaciones de extorsión, Molina negó haber pedido una suma millonaria y aseguró no haber recibido llamadas de Marley.

Al ser preguntado sobre sus sentimientos hacia Marley, Molina respondió que no guarda odio, solo "lástima". También mencionó la dificultad de hablar con su padre, quien no está preparado para una conversación sobre el tema debido a su edad.

El abogado Martín Apolo subrayó que en estos casos, la palabra de la víctima tiene un peso importante. Informó que se han solicitado pericias psicológicas y psiquiátricas para evaluar el daño sufrido por Molina y la situación descrita en la denuncia. Apolo también aclaró que el objetivo del juicio es "buscar la verdad" y que cualquier posible compensación económica se destinaría a organizaciones que estudian el grooming sexual.

Molina expresó su confianza en el sistema judicial y su deseo de que su testimonio sirva para concienciar sobre los abusos, incluso si el proceso es difícil para él. Finalizó diciendo que su objetivo con la denuncia es su propio proceso de sanación y la verdad sobre lo que vivió.