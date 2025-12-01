La visita de Adriana Salgueiro a la mesa de Mirtha Legrand terminó convirtiéndose en uno de los momentos más tensos de la noche. La actriz decidió hacer público el difícil escenario que enfrenta desde hace meses: amenazas de muerte enviadas por redes sociales, la aparición de dos desconocidos en su antiguo edificio durante la madrugada y la necesidad de recurrir a un botón antipánico otorgado por la Justicia.

Según pudo saber, la actriz puso a un abogado para que la ayude con este tema que la tiene muy preocupada e intranquila.

Con visible angustia, Salgueiro relató cómo comenzó todo. “Estaba haciendo un vivo y empezaron a escribirme cosas tremendas”, contó. Entre los mensajes que recibió en tiempo real, le advirtieron que se cuidara y mencionaron una dirección exacta. “Esa fue la alarma más grande. Era mi casa, o mejor dicho, la casa donde había vivido hasta un año antes. Ahí me di cuenta de que la amenaza iba en serio”, explicó.

Lo que al principio parecía un hostigamiento virtual pasó rápidamente a un plano físico. La actriz confirmó que los agresores fueron identificados y que uno de ellos es una mujer. Además, reveló que esas mismas personas se presentaron en su antiguo edificio en plena madrugada. “Llegaron a las tres de la mañana y estuvieron hasta las cinco. Vi todo por las cámaras. Entraron con ganzúa, se tapaban la cara… tengo las imágenes y están en la causa”, detalló.

En ese punto de la charla, Salgueiro tomó en sus manos el dispositivo que la acompaña desde que hizo la denuncia: su botón antipánico. “Es como un celular”, explicó mientras lo mostraba. La presencia del aparato terminó de evidenciar el nivel de gravedad del caso. “Nunca imaginé pasar por algo así. Es horrible y muy injusto”, dijo, quebrada en vivo.

Consultada sobre el origen de las amenazas, aseguró que no encuentra ningún motivo: “No debo nada, no tengo conflictos, no tomo partido político, no insulté a nadie. No lo entiendo”. Pese a que la responsable de los mensajes está identificada, la actriz lamentó que la causa avance más lento de lo que esperaba: “Tenemos nombre, apellido, dirección… todo. Pero la Justicia tiene sus tiempos”.

Aún en medio del miedo, Salgueiro intenta sostener su rutina. “Yo sigo, porque no me puedo paralizar. Confío en Dios, en la Justicia y en mi abogado. A veces quisiera encerrarme y no salir, pero sé que tengo que seguir adelante”, expresó para cerrar, recibiendo el apoyo inmediato de todos los presentes en la mesa.

Luego, en diálogo con Puro Show, dijo que va a intentar bajarle el perfil al tema: "Trato de no hacerlo mediático, sino que por la Justicia. Mi abogado adjuntó imágenes perturbadoras".