La presentación de MasterChef Celebrity reunió a varias figuras de la televisión, pero una nota de Wanda Nara con LAM derivó en un cruce con Karina Iavícoli por las consultas sobre la situación judicial de Martín Migueles. La conductora cuestionó que la vincularan con las acusaciones contra su pareja y, al terminar la entrevista, lanzó una frase que dejó expuesto su enojo con la panelista.

La también empresaria participó de un móvil desde el evento de lanzamiento del reality que conducirá. En medio de preguntas sobre su presente laboral y personal, Ángel de Brito quiso saber si continuaba su relación con Migueles luego del ramo de flores que él le había enviado.

La empresaria evitó dar una respuesta concreta sobre el vínculo. Con tono distendido, dijo que debía abandonar el móvil para sumarse a la celebración del ciclo gastronómico. La charla tomó otro rumbo cuando Iavícoli intervino para preguntarle por la denuncia del Banco Central contra Migueles, vinculada a operaciones millonarias durante el cepo cambiario.

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La consulta no encontró a Wanda dispuesta a hablar de los asuntos legales de su pareja. “No tengo nada que ver con las cuestiones legales de mis parejas o exparejas”, respondió de manera firme. Luego insistió sobre el mismo punto: “¿Qué culpa tengo yo de lo que hacen mis ex o mis novios?”.

La escena tuvo un condimento adicional por la participación de Nora Colosimo, madre y representante de Wanda Nara, quien forma parte del panel de LAM los martes y jueves. Iavícoli se dirigió a ella durante el intercambio para plantear la consulta sobre Migueles, algo que la conductora cuestionó desde el otro lado del móvil.

"Iavicoli":

Por el cruce de Karina Iavícoli con Wanda Nara en #LAM pic.twitter.com/ecAIRh35uc — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 23, 2026

Wanda le reclamó a la periodista que, al menos, la saludara antes de avanzar con preguntas dirigidas a su madre. El tono subió a medida que Colosimo intentaba intervenir y la panelista retomaba el tema de la causa judicial.

Molesta por el modo en que se desarrollaba la conversación, Nara apeló a una frase irónica mientras se reía: “Pero mami, agarrala de los pelos que la tenés ahí. Yo la hubiera agarrado de los pelos. Qué pesada”.

La expresión marcó el punto de mayor tensión de la nota. Mientras Colosimo permanecía en el estudio, la conductora dejó claro que consideraba injusto que se le adjudicara responsabilidad por acciones ajenas. La discusión se centró en el alcance de las preguntas sobre un tema que no la involucraría de forma directa.

Antes de irse del móvil, Wanda también aprovechó para dejar un mensaje sobre la autonomía económica de las mujeres y la necesidad de separar las decisiones personales de las consecuencias que puedan enfrentar sus parejas o exparejas.

“Mujeres, se tienen que independizar, trabajar y vivir sus vidas. Lo que hagan sus parejas o ex, que lo arreglen ellos”, sostuvo. Luego agregó una frase que volvió a poner el foco en sus vínculos anteriores: “Si tengo que ir a tomar mates a la cárcel con algún ex, si me cae bien iré. ¿Qué culpa tengo yo?”.

Tras despedirse de De Brito y del resto del panel, Wanda se retiró de la zona del móvil para participar de la fiesta de presentación de MasterChef Celebrity. Sin embargo, cuando ya no tenía el micrófono cerca, se escuchó un comentario que evidenció que el malestar continuaba.

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“Esta pelotuda”, lanzó la empresaria en referencia a Iavícoli. La frase llegó al aire y abrió un nuevo debate en el estudio, donde Ángel de Brito le dio la palabra a la panelista para que respondiera.

Iavícoli afirmó que su pregunta no estaba dirigida contra Nora Colosimo y consideró que la reacción de Wanda estuvo vinculada con la incomodidad que le generó el tema. “Primero, sigue con Migueles. Perdón Nora, no es contra vos”, comenzó.

Luego cuestionó la actitud de Nara y habló de la exposición que implica ser una figura pública. “La manera en la que salta, ella que suele tener bastante control, es porque le molestó lo que le pregunté. Si no te molesta algo, respondés y está todo bien”, expresó.

La panelista sostuvo además que el perfil público de Wanda incluye aspectos relacionados con su vida privada. “Una figura se construye también de escándalos, no solamente de la parte rosa”, remarcó.