Un periodista de la ciudad de El Trébol, departamento San Martín, resultó agredido por un sujeto enojado tras la cobertura de un hurto que se produjo en la ciudad. El agresor, una persona mayor de edad, permanece detenido en la Alcaidía de la ciudad de Sastre. La carátula del caso es "lesiones graves".

Ricardo Bovina, director de FM 90.5 Stereo Vida, había tratado el tema en la mañana y, durante la tarde del viernes último, fue sorprendido en un bar lindante a su domicilio particular por una persona que, con su agresión, hizo caer al periodista produciéndole la fractura de su cadera.

“Richi”, como se lo conoce en la ciudad del departamento San Martín, fue trasladado al Samco local y, al día siguiente, al hospital Cullen de Santa Fe debido a la complejidad de la lesión y su estado de salud, ya que el director del medio sufre una deficiencia renal que le complicó el cuadro.

No tardaron en llegar las muestras de repudio y de solidaridad hacia el periodista. El Foro de Trabajadores de prensa del Departamento San Martín publicó un comunicado sobre el hecho.

El texto señala: “El Foro de Trabajadores de Prensa del Departamento San Martín lamenta y repudia la agresión física que sufrió el colega Ricardo Bovina, de FM 90.5 Stereo Vida, Radio El Trébol. La violencia no es el camino para la construcción de una sociedad más justa, sana y que, por supuesto, sepa tolerar y comprender cuando hay diferencias de pensamientos y criterios. La libertad de expresión debe ser nuestra herramienta más sagrada a la hora de poder ejercer nuestra profesión, sin tener que soportar ni sufrir este tipo de ataques violentos y descalificadores. Esperando que este episodio que sufrió nuestro colega no quede impune y se haga justicia, debemos comprometernos seriamente a trabajar para que este tipo de situaciones no tengan lugar en nuestra sociedad”.