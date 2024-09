La legisladora de Unión por la Patria (UxP), Agustina Propato, fue protagonista de una polémica este jueves en Diputados, durante un encuentro de amistad con el Reino Unido. El germen de la discusión se dio por su decisión de posar con una remera de las Islas Malvinas en la foto institucional, lo que causó el rechazo de las autoridades británicas.

La embajadora del Reino Unido en Argentina, Kirsty Haye, se plantó ante la postura de la diputada, quien se negaba a cambiarse de remera por pedido del resto de las personas. «La situación es que me están pidiendo que me quite la remera para que la embajadora pueda estar en la foto. Me parece que, como argentinos, todos tenemos una remera de estas en la casa», se quejó Propato.

La Embajadora del Reino Unido le pidió a la diputada Agustina Propato de UxP que se retire de la foto o se cambie la remera donde exhibía las Islas Malvinas



Y agregó: «Nuestros caídos de Malvinas son nuestros familiares y me parece que no se puede objetar venir con un símbolo porque la embajadora no quiere. Si no, me piden que me corra yo de la foto». Luego de la primera discusión, se decidió que la diputada posara con las autoridades del Reino Unido y Argentina, entre ellos, el radical Martín Tetaz y Margarita Stolbizer, del partido GEN.

Segundos más tarde, cuando estaban en silencio posando para la foto, fue Tetaz el que pidió, desde un costado, hacer otras fotos sin exhibir la remera. «¿Pero cuál es el problema con la remera?», expresó Agustina Propato, quien instantáneamente se retiró del lugar.

El descargo de Propato

Una hora más tarde, la diputada peronista y esposa del exministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni publicó un descargo en sus redes sociales. Luego del hecho, se viralizó por redes el video de casi dos minutos que muestra la discusión y la incomodidad de los otros legisladores regionales.

«Esta es la remera que no me pienso sacar. En el día de hoy, a las 12:20 del mediodía, se constituía en el HCDN el grupo parlamentario entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República Argentina», introdujo Agustina Propato.

«Se hizo presente la embajadora de los ingleses, antes de la foto oficial que intentaba esconder todo lo que pronuncié en pos de la defensa de nuestra causa Malvinas, la embajadora exigió que me saque la remera que tengo puesta en la foto, de lo contrario ella no participaría de la foto oficial», dijo.

«Los diputados Martin Tetaz, Lisandro Almirón y Margarita Stolbizer avalaron la exigencia de la embajadora inglesa. En honor a nuestros caídos, héroes, veteranos de Malvinas y a todos nuestros compatriotas en mi corazón llevé y llevaré estampada: ‘LAS MALVINAS SON ARGENTINAS'», cerró.