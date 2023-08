Tras varios meses alejado de la televisión por su delicado estado de salud, Jorge Rial pasó por C5N, canal en el que conducía el programa televisivo “Argenzuela”, y se refirió a la polémica que vivió con su hija Morena Rial en las últimas semanas. El periodista denunció que a la mamá de Francesco le pagaron para salir a hablar mal de él y de su familia.

"Ya sé que es una venganza. Conozco a esa gente. Laburé 20 años con Daniel Vila", expresó Rial en “Duro de domar” y apuntó directamente contra uno de los accionistas del multimedio América. Y es que More pasó por varios de los programas del canal.

En este sentido, uno de los peores escándalos que vivió la influencer fue en “LAM”, donde fue señalada como la presunta ladrona de las pertenencias de las panelistas del ciclo de Ángel de Brito.

Asimismo, Jorge aseguró: "Conocen a mis hijas desde que nacieron, y no dudaron en explotar eso durante 10 días y pagarle además para ir". Por su parte, una de las mayores quejas de Morena con su padre tenían que ver con que el presentador la había dejado de mantener económicamente.

En relación con el supuesto ataque por parte de Vila, el ex conductor de “Intrusos” explicó: "Es porque me fui. Pero esto le pasó a Jey Mammon, le pasa a Alejandro Fantino de vez en cuando. Todos los que nos vamos de ahí de alguna manera hay como una especie de venganza. No sé qué pasa. Yo me fui bien de América. Me fui. Punto".

"Pese a todo, a Daniel lo sigo apreciando. Pese a todo", sumó Jorge Rial sobre sus sentimientos por el marido de Pamela David. Aunque el periodista manifestó haber sufrido una persecución mediática en contra de su persona, el mediático reveló qué fue lo que más le incomodó sobre lo sucedido.

Al respecto, el conductor de “Argenzuela”, programa emitido por Radio 10, aseveró: "Lo que más me molestó es la vulnerabilidad de Morena explotada de una manera terrible durante 10 días".

A su vez, sobre su relación con More Rial, el nuevo novio de María del Mar Ramón señaló: "Todo tiene solución porque es mi hija y la voy a amar toda la vida". Sin embargo, Rial recalcó su malestar ante la actitud que mantuvo América con la mamá de Francesco.

"No es la primera vez que Morena habla de esta manera, la entiendo, sé todo, no me voy a poner a contar cosas de ella porque no soy igual. Lo peor es que hicieron uso y abuso de las falencias. Eso fue lo que más me molestó", reafirmó Jorge respecto al rally que hizo la influencer en los distintos programas del canal de Daniel Vila.