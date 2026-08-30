Julieta Poggio volvió a compartir detalles de su vida privada durante su participación en PH: Podemos Hablar, el programa conducido por Andy Kusnetzoff en Telefe. La actriz y ex participante de Gran Hermano se refirió a la relación que mantiene con su pareja y a los acuerdos que ambos establecen dentro de un vínculo abierto.

Durante la conversación, Poggio destacó la importancia de la comunicación y los límites consensuados para sostener este tipo de relación. Según explicó, ambos tienen reglas claras y priorizan la confianza para evitar que las experiencias individuales afecten el vínculo.

El momento que más llamó la atención se produjo cuando la actriz recordó una anécdota que semanas atrás había contado Diego Leuco en el mismo ciclo televisivo.

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A partir de aquella historia, Poggio reveló que sintió curiosidad y decidió experimentar junto a su novio. “Cuando vi lo del ojo, lo tuve que probar con mi novio. Lo probamos”, contó durante la emisión.

La confesión sorprendió al conductor, quien quiso saber si la actriz había visto el programa y luego había decidido llevar inmediatamente esa experiencia a la intimidad.

JULI POGGIO contando que probo lo mismo que hizo diego leuco en la cama CON EL OJO y además que le gusta dar chirlos, la cara de gaston edul mirándola medio que le gusto 👀#PodemosHablar pic.twitter.com/Zj7uPPJxjX — ‘ (@staylvnder) August 30, 2026

Poggio aclaró que no ocurrió exactamente de esa manera. Según relató, el episodio surgió espontáneamente mientras estaba junto a su pareja: “Estábamos acostados en la cama y dije: ‘Ahora necesito saber qué se siente’”.

Durante la misma charla también se mencionó la relación de amistad entre Poggio y Daniela Celis, quienes volvieron a quedar en el centro de la escena recientemente por un inesperado beso.

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El episodio ocurrió durante una función de Sex, el espectáculo del que actualmente forma parte Celis. Poggio había asistido como espectadora y, en medio de la función, ambas protagonizaron un momento de complicidad que fue registrado por una persona del público.

El video posteriormente comenzó a circular en redes sociales y generó numerosos comentarios entre los seguidores de las dos ex participantes de Gran Hermano.

Celis, además, había contado anteriormente su entusiasmo por formar parte del espectáculo, al que había concurrido varias veces antes de incorporarse al elenco.

La aparición de Poggio en PH volvió a poner el foco sobre su manera abierta de hablar acerca de sus relaciones, experiencias personales y decisiones vinculadas a su vida privada.