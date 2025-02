Un joven decidió publicar en sus redes sociales la “conversación” que tuvo con su ahora ex novia. Una chica algo tóxica. La situación se volvió rápidamente viral.

“Yo pienso que vos estas con otra mina. Cuando estamos juntos duras 7 minutos, y antes durabas 30 minutos. Quiero saber si estas garchando afuera. Venís a casa todo desmotivado. Quiero subir yo y no me dejas. Ya no es lo mismo que antes”, le recriminaba la joven a Elian.

“Ahora hacés las cosas re mal, acabas rápido. Andas en otra. Te estoy hablando. Respondeme, y quiero que me dejes las cosas claras. Estoy cansada”, siguió en otro aluvión de audios.

Luego se puso celosa por una tal Julieta. “Quiero creer que no andas con esa crota”, lo apuró. Elian aclaró en sus redes sociales que esa Julieta era en realidad su prima.

En otro posteo, el joven mostró cómo siguió la conversación. La joven lucía algo "arrepentida" por la ola de audios.

“Perdoname por lo que te hice. No lo hice a propósito. Necesito que vuelvas a casa. Yo sé que estuve mal, pero estoy arrepentida. Amor, me podés contestar por favor”, insistió.

Finalmente Elian explotó y le escribió: “No quiero nada, ya te vengo bancando boludeces. Me metes causas con minas cuando sabés que lo único que hago es trabajar e ir a verte. Mi Instagram lo tenés vos. De hecho, sos tan tóxica que usas más el mío que el tuyo, boluda”.

“Vos no me podés dejar. Ahora agarro la bicicleta y voy a lo de tu mamá”, retrucó ella. El joven confirmó que fue el final de la relación: “Todo tiene un límite”.