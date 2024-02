Si dentro de tus planes está conseguir la ciudadanía estadounidense en 2024, tené presente la siguiente información porque es posible que tu bolsillo se vea afectado.

El pasado 30 de enero, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) informó que a partir de este año se ajustarían "ciertas tarifas de solicitud de beneficios de inmigración y naturalización por primera vez desde 2016".

Puede interesarte

Como menciona esta notificación, entre las tarifas del USCIS que tendrán un ajuste se encuentran las de naturalización, es decir, las referentes a la obtención de la ciudadanía estadounidense.

Lo anterior podría afectar a un grupo muy amplio. Según estadísticas del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS, por sus siglas en inglés), a inicios de 2023 había 9 millones de personas que cumplían los requisitos de edad y duración de residencia en Estados Unidos para optar por una ciudadanía.

Si estás dentro de este grupo y querés iniciar con tu solicitud de ciudadanía, a continuación te damos los detalles sobre los ajustes en las tarifas.

¿Cuándo y cuánto suben los precios para solicitar la ciudadanía estadounidense?

El USCIS indica que las nuevas tarifas estarán vigentes a partir del lunes 1 de abril de 2024. Antes de esa fecha, todavía podrás hacer tu solicitud con la tarifa previa.

La solicitud para la ciudadanía estadounidense es la N-400 (solicitud de naturalización).

Estos son las tarifas actuales y las nuevas tarifas que entran en vigor en abril:

N-400 Solicitud de Naturalización (presentación en línea)

Costo actual: US$ 640

Nueva tarifa a partir de abril: US$ 710

Aumento del 11 % (o US$ 70 más)



N-400 Solicitud de Naturalización (presentación en línea) (con servicios biométricos)

Costo actual: US$ 725

Nueva tarifa: US$ 710

Reducción del 2 % (u US$ 15 menos)



N-400 Solicitud de Naturalización (presentación en formato impreso)

Costo actual: US$ 640

Nueva tarifa: US$ 760

Aumento del 19 % (o US$ 120 más)



N-400 Solicitud de Naturalización (presentación en papel) (con servicios biométricos)

Costo actual: US$ 725

Nueva tarifa: US$ 760

Aumento del 5% (o US$ 35 más)



N-400 Solicitud de Naturalización [solicitantes con ingresos del hogar entre el 150 % y el 400 % de las Guías Federales de Pobreza (FPG)]

Costo actual: US$ 320

Nueva tarifa: US$ 380

Aumento del 19 % (o US$ 60 más)



N-400 Solicitud de Naturalización (solicitantes con ingresos del hogar entre el 150 % y el 400 % del FPG) (con servicios biométricos)

Costo actual: US$ 405

Nueva tarifa: US$ 380

Reducción del 6 % (o US$ 25 menos)



Si querés saber si sos elegible para obtener la ciudadanía estadounidense, podés utilizar la herramienta de elegibilidad del USCIS para orientarte sobre este asunto.

Recordá que se trata solamente de una herramienta para orientarte y no determina realmente si sos elegible. El USCIS es el único órgano que podrá determinar si eres elegible una vez que presentes tu solicitud N-400.

Para obtener mayores beneficios, el USCIS recomienda presentar la solicitud N-400 en línea, lo cual podés hacer dando clic aquí.

Asimismo, para obtener los costos más bajos de las FPG, es necesario presentar la N-400 de manera conjunta con la solicitud I-942 de petición de reducción de tarifas.