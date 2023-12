Aitana sigue de gira por Latinoamérica y ha aprovechado su parada en Argentina para ir al programa de radio 'Olga'. En ese programa, no han dejado escapar poder preguntar a Aitana sobre el amor. La artista catalana no ha dudado en hablar abiertamente de cómo se encuentra su corazón, después de que Sebastián Yatra confirmara su ruptura.

"¿Cómo estás de amores? ¿Estás soltera?", preguntaba la presentadora sin rodeos. "Estoy soltera. Sí, estoy soltera", respondía la ex de 'Operación Triunfo'. "¿Estás bien? ¿Disfrutas de la soltería? ¿De la soledad?", le agasajaban a preguntas a la artista internacional

"Siento que hacía mucho tiempo que tenía que estar. Nunca he estado soltera. Nunca. Vi, el otro día, un vídeo, que me encantó, que era una chica, como hablando en inglés, que decía: 'Bueno, aquí estoy, que me he vestido para salir de fiesta, cuando en realidad no me apetece salir de fiesta. Solo me apetece estar en la cama abrazando a alguien que conozco y era como: '¡Dios!''", proseguía la catalana.

Me podré mear 🤣

Ella soltera 🥳👏 pic.twitter.com/TvWSa6xY0V — V𝛼mpirest 7💎 120💿 40📀 (@Vampireest) December 15, 2023

Los locutores se reían de la historia e ironizaban con lo bien que estaba llevando la soledad Aitana. "La verdad es que estoy disfrutándolo bastante. O sea, como que sentía, a ver qué va a pasar, porque nunca me he visto en esas, ¿sabes? Era como nunca he sido realmente", contaba la cantante.

Aitana continuaba explicando en 'Olga' que "era de mis amigas, de mi grupo de amigas, de cuando era adolescente, era la que no estaba nunca con nadie. Pero ya cuando empecé con diecisiete ya era sin parar".

La locutora de la radio insistía: "¿Te pasa ahora que estás soltera, que chateas con gente? Porque siendo vos es más complicado. Es difícil conocer gente siendo tan conocida". "Estoy en ese proceso. Tampoco estoy con muchas ganas de chatear ni nada. Ahora mismo estoy con ganas de pasármelo bien, de conocer a gente", empezaba respondiendo Aitana.

Puede interesarte

"Obviamente, estoy conociendo a gente nueva. Pero no estoy hablando solo de chico, sino de conocer a amigos nuevos", dejaba claro Aitana, en su entrevista en 'Olga', para que la prensa no le saque nuevas parejas.