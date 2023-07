Aitana Ocaña volvió a La Resistencia, el conocido programa español, para promocionar su nuevo sencillo, Las Babys.



La cantante se enfrentó a las preguntas clásicas del ‘late show’. David Broncano le pidió que compartiera cuánto dinero tiene en el banco y cuántas relaciones sexuales había mantenido en el último mes: “La gente quiere saber. Yo soy un mero emisario de los deseos de España”.

Tenía que volver antes de que se acabase la temporada. @Aitanax pic.twitter.com/FRJqUAjIkP — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) June 8, 2023

LA PREGUNTA DEL DINERO

La invitada empezó hablando sobre dinero y reveló: “Me he comprado otra casa, entonces no tengo tanto como la gente se cree”. Grison le preguntó si también había adquirido un coche nuevo, ya que anteriormente ella había contado que tenía carné de conducir desde hace unas semanas. La joven explicó: “No, el coche me lo dejan. Voy a ser imagen de Smart”.

¿Si @aitanax dice que hizo "el examen" de conducir, quiere decir que tiene "el carné" de conducir? pic.twitter.com/UXTfoJnrDp — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) June 8, 2023

La artista confesó en el programa que había rayado el vehículo que conducía en un aparcamiento en el centro de Madrid: “No calculé bien para bajar de nivel”. El presentador destacó: “Dos semanas de carné, dos coches”.

LA PREGUNTA DEL SEXO

David Broncano le pidió después a Aitana que contestara a la pregunta de las relaciones sexuales. La catalana expresó: “Pues no tantas. Justamente este último mes no”. Él dijo: “¿No tantas? ¿Pero porque tú consideras que la gente piensa que son muchas?”. Ella trató de explicarlo sin nombrar a su novio, Sebastián Yatra.

Un saludo a todos los redactores de prensa rosa que estaban esperando este vídeo con @Aitanax respondiendo las Preguntas Clásicas™ pic.twitter.com/9zKHkxV7nu — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) June 8, 2023

“El ‘no tantas’ es porque no he visto a… ¿Qué te cuento? Ha habido poco, este último mes ha habido menos. Hay veces que no ves a… No sé, ¿qué te digo que vaya a salir luego en las revistas del corazón?”, declaró midiendo sus palabras.

“De verdad, este mes he estado más tranquila, pero por lo general me gusta…”, comentó riéndose. “¡Por lo general bastante! No pasa nada, si es que es una cosa superdivertida, magnífica y maravillosa. No debe ser tabú ni mucho menos. A mí me encanta, yo feliz, pero este último mes no”, remató.

No obstante, un momento muy especial se produjo en el estudio cuando la cantante se animó a cantar el éxito de Coldplay “Fix You” junto a David Broncano.