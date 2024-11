Camilota de Cuestión de Peso (eltrece) respondió preguntas de sus seguidores y terminó publicando una foto al borde de la censura, donde se la ve haciendo el amor con un compañero de reality. Un usuario le comentó que seguía enganchada con Marcelo -a quien apodan Panchelo- y ella salió a desmentirlo con la imagen erótica. “No, tranqui reina”, respondió picante.

El affaire que tuvieron se terminó a fines de junio, cuando le encontró chats comprometedores con otra mujer. “Decidí cortarlo. Porque hubo unos mensajes y… me mandaron captura y le pregunté y confesó que sí. Cada uno sabe lo que hace y su decisión. Los chiquilines a mí no me caen. Me haces una y chau”, expresó en aquel entonces.

No es la primera vez que Camila Deniz -que se hizo popular por apoyar a su hermano Thiago Medina durante Gran Hermano 2022- da que hablar en las redes con sus postales de alto voltaje. Días atrás apostó a un escote extremo y también mostró cómo daba un baño de espuma.

Puede interesarte

Desde que ingresó a Cuestión de peso con el objetivo de cambiar sus hábitos alimenticios y de vida, Camila Deniz, mejor conocida como Camilota, se transformó en la protagonista absoluta del reality conducido por Mario Massaccesi. Con sus hilarantes idas y vueltas, y sobre todo con su particular humor, siempre ha sabido ponerse en el centro de la escena.

Camilota ha sabido enganchar al público desde el primer momento. Si bien es cierto que también recibe muchas críticas de la gente que la tilda de tomarse el tratamiento con poca seriedad, también es cierto que ha logrado grandes avances en lo que va del programa y siempre tiene una nueva historia para contar. Dentro del show ya logró ponerse en pareja, desenamorarse y volver a apostar por el amor. Todo muy vertiginoso, como suele hacerlo.