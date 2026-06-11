Camila Mayán volvió a quedar en el centro de la escena luego de presentar un videoclip humorístico en el que se inspiró en la famosa BZRP Music Sessions de Shakira para hacer referencia a su escandalosa separación de Alexis Mac Allister.

La influencer mostró el material durante una emisión de Patria y Familia (Luzu) y explicó cómo vivió la experiencia. “Me divertí mucho haciéndolo. Estuvo muy buena la creación”, comentó al hacer la presentación del videoclip.

"Cami Mayan"



Porque parodió la Bizarrap Session de Shakira en #PatriaYFamilia. pic.twitter.com/4e7RPh2InS — Un poco de tendencias (@unpocotendencia) June 9, 2026

En el video, Mayan aparece caracterizada como la cantante colombiana y canta una letra cargada de indirectas, referencias a las críticas que recibe en redes sociales y menciones a situaciones vinculadas a su ruptura con el futbolista de la Selección argentina.

“Un poco ya me cansó que me bardeen, que critiquen como soy. Tantas veces me comí el garrón y ahora ando necesitando sacar mi mejor versión”, dice en la letra reversionada de la canción de Shakira.

A lo largo del clip también se refiere a los cuestionamientos que recibió en redes sociales desde su mediática separación. “Que tengo boca grande y que fea soy, no ven la mínima virtud”, canta en uno de los pasajes.

Sin embargo, uno de los momentos que más repercusión generó fue cuando hizo alusión a su ex entorno familiar. “Me dejaron de enemiga a la suegra, la prensa en la puerta y la Dyson en venta. Pero Brighton ya no existe, se acabó la aventura; elijo antes mi pollera de bolsa de basura”, dispara en la letra.

El cierre del tema también estuvo cargado de mensajes personales: “Tengo un futuro grande y por todo voy, esa es mi máxima virtud”.

La filosa reacción de Camila Mayán tras la baja de Ailén Cova de un especial de Telefe

En paralelo, volvió a surgir la polémica alrededor de Alexis Mac Allister y su actual pareja, Ailén Cova. Todo comenzó cuando trascendió que Telefe prepara Muchachas, un especial grabado en 2024 junto a mujeres vinculadas a futbolistas de la Selección argentina.

Según se conoció, Cova había aceptado participar del proyecto, pero finalmente decidió no formar parte del material. A partir de esa decisión comenzaron las especulaciones sobre los motivos de su baja y algunas versiones apuntaron al temor de recibir críticas por parte de seguidores de Mayán.

Consultada por el programa SQP (América), la influencer intentó mantenerse al margen del tema. “No sé qué te puedo decir al respecto. La verdad es que nunca se puede dar una respuesta correcta en estos casos”, respondió inicialmente.

Luego agregó: “Sinceramente no sé por qué tengo que estar dando la cara yo. Es incómodo, quedo en un lugar raro, en un gris legal”.

Sin embargo, ante la insistencia del cronista, terminó dejando una reflexión que muchos interpretaron como una indirecta. “¿Se bajó? Mirá, cada vez que tengo dudas sobre hacer o no algo pienso: '¿Hice algo malo? No. ¿Le estoy haciendo mal a alguien con esto? No. Entonces lo hago. Si el resto no puede responderse eso a ellos mismos, ya no sé'”, concluyó.