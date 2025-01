El famoso streamer y youtuber estadounidense IShowSpeed o mejor conocido como Speed, es mundialmente reconocido por su enérgica personalidad y hazañas.

Speed hace un backflip en la Mano de Dios de Guatemala pic.twitter.com/eLxhH8pE9u — Terreno Viral (@terrenoviral) January 14, 2025

Esta vez dejó sin palabras a sus seguidores durante su gira por Sudamérica. En su paso por Guatemala, el creador de contenido se atrevió a realizar un espectacular backflip sobre la emblemática estructura de la Mano de Dios, ubicada en un punto turístico destacado del país.

Esta no es la primera vez que Speed realiza actividades extremas. En sus redes sociales ha compartido impactantes videos, como el icónico «JUMPED OVER TWO CARS», donde demostró su audacia y habilidades físicas.