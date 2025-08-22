Al menos 12 personas murieron y varias se encuentran desaparecidas tras el derrumbe de un puente ferroviario en construcción sobre el río Amarillo, en la provincia de Qinghai, en el oeste de China.

El accidente ocurrió el viernes alrededor de las 3 de la madrugada en el puente Jianzha, cuando se rompieron los cables que sostenían la estructura central, informó la agencia estatal Xinhua.

En el momento del colapso, 15 trabajadores y 1 jefe de obra estaban en el sector más afectado, indicó el Diario del Pueblo. Dos de ellos seguían sin localizarse.

La televisión estatal CCTV mostró un video en el que se veía cómo la sección central del arco cedía repentinamente y caía a las aguas del río Amarillo.

El puente Jianzha forma parte de la línea ferroviaria entre Sichuan y Qinghai. Es considerado el puente de arco continuo con vigas de acero más largo del mundo y el primero en cruzar el río Amarillo. Siendo una infraestructura estratégica vital para la logística del gigante de oriente.

Según el Departamento de Gestión de Emergencias de Qinghai, cientos de rescatistas fueron movilizados para las operaciones de búsqueda, que seguían activas en la mañana del viernes.

Los accidentes en obras de infraestructura son frecuentes en China debido a fallas en las normas de seguridad. En diciembre pasado, un derrumbe en Shenzhen dejó 13 muertos en otra construcción ferroviaria. Esto se debe a que el país necesita de estas mega construcciones sean edificadas en tiempo record y para lograr estos objetivos no tiene problemas en arriesgar la vida de sus ciudadanos.