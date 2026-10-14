El primer ministro indio, Narendra Modi, lamentó públicamente lo sucedido y prometió ayuda económica a los familiares de las víctimas.

Trece niños fallecieron este martes por la tarde en la India, luego de que el barco en el que navegaban por el río Ganges naufragara y luego volcara, mientras se dirigían a un festival. Otras siete personas fueron rescatadas del agua con vida y se encuentran hospitalizadas.

El barco transportaba a los niños, todos menores de 15 años, cuando volcó la noche del martes (20.30 en hora local) en el distrito de Vaishali, estado de Bihar, al noreste de la India, según indicó el magistrado distrital Varsha Singh. Según trascendidos, la embarcación transportaba a los menores hacia una fiesta con banquete incluido a pocos kilómetros de distancia.

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Participaron del rescate agentes de la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres (NDRF, por sus siglas en inglés) y los propios locales. Las personas rescatadas con vida fueron trasladadas hacia la ciudad de Patna, a menos de 50 kilómetros al sur, en el otro margen del Ganges.

El Ministro Principal de Bihar, Samrat Choudhary, anunció una ayuda económica de 4 lakh de rupias indias para las familias de las víctimas (alrededor de 6 millones de pesos argentinos).

Quien también se expidió al respecto y prometió ayuda económica a familiares de víctimas y de rescatados fue el primer ministro de la India, Narendra Modi. En sus redes sociales escribió: "La pérdida de vidas en el naufragio de un barco en Vaishali, Bihar, es profundamente dolorosa", declaró en un comunicado.

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Anunció también una compensación para las familias: "Se otorgará una ayuda ex gratia de 2 lakh (alrededor de 3 millones de pesos) al pariente más cercano de cada uno de los fallecidos. A los heridos se les dará 50 mil rupias (casi 800 mil pesos)", especificó Modi.

Pero un líder de la oposición del estado de Bihar, Tejashwi Yadav, deslizó en sus redes sociales que el número de víctimas podría ser superior, así como también el de los rescatados: "Se estima que el número de muertos es de alrededor de 30, la mayoría de ellos niños. Hasta el momento, se han recuperado 14 cuerpos; seis personas han sido remitidas al hospital y tres están a salvo", remarcó a través de X.