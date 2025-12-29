Integra al llamado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, en el sur del país.

Al menos 13 personas murieron tras el descarrilamiento del tren Transístmico, parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, en el sur de México.

Otras 98 personas resultaron heridas, 36 de ellas hospitalizadas, informó este domingo la Secretaría de Marina (Semar).

El Corredor Interocéanico es un megaproyecto que conecta los océanos Atlántico y Pacífico mediante trenes, puertos y polos industriales.

Puede interesarte

Tras el accidente, el organismo dijo que desplegó un total de 360 elementos navales, 20 vehículos, cuatro ambulancias terrestres, tres ambulancias aéreas y un dron táctico para las acciones de búsqueda y localización de los pasajeros.

🇲🇽 | Un tren descarriló cerca de Nizanda mientras tomaba una curva: 13 muertos y 98 heridos. Transportaba 241 pasajeros y 9 tripulantes entre el Golfo de México y el Pacífico; varios vagones cayeron parcialmente a un barranco. pic.twitter.com/QInjFbs0EX — Alerta News 24 (@AlertaNews24) December 29, 2025

Cómo fue el descarrilamiento de un tren en México

El accidente ocurrió a la altura de la comunidad zapoteca Nizanda, en el municipio de Asunción Ixtaltepec, en el estado de Oaxaca, sobre la Línea Z.

En el tren viajaban nueve integrantes de la tripulación y 241 personas a bordo de dos locomotoras y cuatro vagones. Las autoridades investigan las causas de la tragedia.

La Línea Z recorre de Veracruz hacia Salina Cruz y cuenta con 212 kilómetros de extensión.

Puede interesarte

La Semar apuntó en un reporte en redes sociales que “se presentó el descarrilamiento de la máquina principal”.

México busca impulsar el comercio internacional al unir Asia con la costa este de Estados Unidos y Europa a través de ese paso, el punto más estrecho del país que conecta el Pacífico con el Atlántico y que busca competir con el Canal de Panamá.