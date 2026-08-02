Trece personas murieron por la caída de una avioneta que transportaba turistas para observar las milenarias Líneas de Nazca, informó la policía este sábado. El accidente de la aeronave ocurrió pasadas las 13, tras haber salido del aeropuerto de la ciudad de Pisco, a unos 240 kilómetros al sur de la capital Lima.

Si bien aún no trascendió la identidad de las víctimas, se tratarían de siete turistas italianos, dos alemanes y dos españoles, junto con el piloto y el copiloto de origen peruano, según pudo saber RPP.

"Nuestra prioridad es el respeto absoluto a las víctimas y sus familias. Por ello, en coordinación inmediata con el Ministerio de Relaciones Exteriores, estamos gestionando que los deudos reciban esta dolorosa noticia de manera directa y oportuna a través de los canales oficiales, evitando que se enteren por fuentes externas o mediáticas", dijo el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) peruano en un comunicado.

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"Tenemos información de que hay 11 pasajeros y dos tripulantes que han fallecido", dijo el mayor de la policía Jorge Andrade a la prensa desde el lugar del accidente, en la zona rural de Pueblo Viejo (Nazca). Las autoridades confirmaron que no se hayaron sobrevivientes y se pudieron recuperar al menos cuatro cuerpos, según Andrade

Perú fue la tumba de 11 europeos en accidente aéreo. Lamentable 😔.



Hoy, 1 de agosto, una Cessna 208B Grand Caravan (matrícula OB-2001) de la empresa Aerodiana que había despegado a las 12:10 del aeropuerto de Pisco para un vuelo turístico sobre las Líneas de Nazca se estrelló e… pic.twitter.com/ePxo64FzDJ — Anxious Vids🔥 (@Anxiousvids) August 2, 2026

"Aproximadamente a la 1:00 p. m., cuando la nave sobrevolaba las cercanías de la localidad de Socos (distrito de Pueblo Nuevo), la tripulación reportó una situación de emergencia a la torre de control del aeródromo de Nasca, tras lo cual se perdió todo contacto radial", detalló el parte del MTC.

Por ahora se desconocen las causales del accidente, pero el MTC informó que "la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación han activado de forma automática los protocolos y procedimientos técnicos para esclarecer las causas del accidente".

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Según informó la Municipalidad de Nazca, la aeronave era un Cessna Caravan C-208 de matrícula OB-2001 y pertenecía a la empresa Aerodiana, que realiza sobrevuelos a las Líneas de Nazca y también ofrece servicio de chárter privado. La avioneta cayó a unos ocho kilómetros del aeródromo de Nazca.

El municipio lamentó la tragedia, y dijo que "la investigación del accidente y la supervisión de las operaciones aeronáuticas corresponden a las autoridades competentes, quienes determinarán las causas y las responsabilidades conforme a ley".

Ya hubo accidentes similares en la región. En 2022, la caída de una avioneta dejo siete muertos entre ellos dos chilenos y tres holandeses. En octubre de 2010, cuatro turistas británicos y dos tripulantes peruanos murieron al caer una avioneta de la compañía AirNasca, tras sobrevolar las líne