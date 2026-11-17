Efectivos de bomberos, policía y personal médico intervienen en las vías tras el choque de trenes junto a la estación central de Praga, en la zona de la calle Seifertova. La grabación muestra el despliegue de los equipos de auxilio, la atención de emergencia sobre mantas en el terreno y el traslado de personas heridas en camillas a lo largo de las vías y escaleras de acceso junto a los convoyes.

Un accidente entre dos trenes ha dejado decenas de heridos en la Estación Central de Praga. Se produjo en torno a las 7:00. La Policía de la República Checa lo ha confirmado en X. Su cifra más reciente es de 15 heridos, pero la Radio Internacional de Praga los eleva hasta 46, con cuatro graves. Horas después, las autoridades han señalado que las tareas de rescate seguían en marcha y han estimado que el número de lesionados se encontraba “en las decenas bajas”, sin precisar la gravedad de sus heridas ni dar detalles sobre su traslado a hospitales.

Por el momento no se conocen detalles del motivo. “Los investigadores están ahora en el lugar”, ha comunicado también la Policía, y ha añadido que están trabajando junto con inspectores ferroviarios para esclarecer “todas las causas y circunstancias del accidente”. La investigación buscará determinar cómo se produjo el choque y establecer responsabilidades por la colisión entre las dos formaciones.

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Los bomberos de las estaciones de Sokolská y Holešovice acudieron al choque entre dos trenes cerca de la Estación Central de Praga. Según han informado, no fue necesario rescatar a personas atrapadas. “En el lugar, los bomberos clasificaron a los heridos y, junto con los demás servicios de emergencia, los trasladaron”, han señalado. También han desplegado al equipo de atención postraumática, que brindó apoyo a las personas afectadas.

𝗖𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻ú𝗮𝗻 𝗹𝗮𝘀 𝗹𝗮𝗯𝗼𝗿𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗿𝗲𝘀𝗰𝗮𝘁𝗲 y traslado 𝘁𝗿𝗮𝘀 𝗲𝗹 𝗰𝗵𝗼𝗾𝘂𝗲 𝗱𝗲 𝗱𝗼𝘀 𝘁𝗿𝗲𝗻𝗲𝘀 𝗲𝗻 𝗣𝗿𝗮𝗴𝗮 Los equipos de emergencia continúan trabajando en la atención y evacuación de los heridos tras la colisión de dos trenes de pasajeros junto a la estación central de Praga, en República Checa. Bomberos, policías y sanitarios participan en el dispositivo de rescate. Se han registrado numerosos heridos, algunos de gravedad. La circulación ferroviaria permanece detenida mientras se investigan las causas del accidente. Fuentes: Policía checa, ČTK y České dráhy https://t.co/o2rlcSXfK1 — 𝑴𝒚𝒔𝒕𝒆𝒓𝒚 𝑾𝒐𝒓𝒍𝒅 𝑵𝒆𝒘𝒔 (@mysteryWN) November 17, 2026

Según informó Radio Internacional de Praga, el accidente ha dejado heridos, cuatro de ellos de gravedad, pero las autoridades aún no han confirmado esta cifra. El siniestro ocurrió en un puente sobre la calle Seifertova, en el distrito de Praga 3, a pocos metros de la terminal ferroviaria. Los dos convoyes eran de pasajeros y circulaban a baja velocidad. Entre los lesionados se encuentran ambos maquinistas.

Los servicios médicos repartieron a los heridos entre distintos hospitales de la capital checa para evitar la saturación de un único centro. La operación de rescate concluyó a media mañana y dio paso a las pericias en el lugar. El ministro de Transportes, Ivan Bednárik, ha calificado el hecho de “suceso muy grave” y afirmó que la prioridad era la atención de los afectados. La Inspección Ferroviaria estimó que los daños materiales superarán los 655.000 euros. La circulación desde la Estación Central se ha restablecido de forma parcial, aunque Ferrocarriles Checos ha advertido de posibles demoras durante las próximas horas.

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Agentes de la policía y personal de emergencias trasladan en camilla a una persona herida sobre las vías del ferrocarril tras la colisión entre dos trenes en las inmediaciones de la estación central de Praga, sobre el puente de la calle Seifertova. En la zona se observan daños estructurales en los convoyes y el despliegue de efectivos de rescate para asistir a los afectados.

La empresa ferroviaria informó además de que los billetes de sus pasajeros serán válidos en determinados tramos de las líneas B y C del metro, así como en varias rutas de tranvía y autobús de Praga. También anunció que habilitó un mecanismo de indemnización para quienes sufrieron lesiones o daños materiales a causa del choque.