Al menos 15 personas murieron este jueves tras un ataque perpetrado por presuntos miembros de la milicia Cooperativa para el Desarrollo del Congo (CODECO) en la aldea de Maze, ubicada en la provincia de Ituri, en el noreste de la República Democrática del Congo (RDC).

Según informaron las autoridades locales, el ataque se produjo alrededor de las 06.00 horas (hora local) contra varias personas que se dirigían a trabajar en el campo. Para limitar los daños, se recomendó que las fuerzas de seguridad no intervinieran durante el ataque, aunque sí solicitaron el despliegue del Ejército para proteger a la población.

CODECO, la milicia responsable del ataque, está compuesta mayormente por miembros de la comunidad lendu. Durante los últimos meses, la actividad del grupo se ha intensificado, reavivando viejas tensiones entre las comunidades lendu y hema.

Entre 1999 y 2007, un conflicto similar en la región dejó cerca de 50.000 muertos y estuvo marcado por disputas por derechos de pastoreo y representación política. Actualmente, Ituri sigue siendo escenario de múltiples ataques de grupos armados que amenazan a la población civil.

Las autoridades continúan evaluando la magnitud del ataque y reforzando la seguridad en la zona para prevenir nuevos incidentes.