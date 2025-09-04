El presidente Marcelo Rebelo de Sousa lamentó lo sucedido e instó a las autoridades judiciales a que “determinen las causas del siniestro”.

Imágenes del lugar muestran el funicular, similar a un tranvía, que transporta pasajeros por una ladera de la capital portuguesa, completamente destruido, mientras los servicios de emergencia rescatan personas entre los escombros

En un comunicado, el presidente Marcelo Rebelo de Sousa lamentó el accidente y expresó su “esperanza de que las autoridades pronto determinen las causas del siniestro”.

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La tragedia dejó un balance provisorio de 15 muertos y 18 heridos, de los cuales cinco en grave estado, , informó un responsable de los servicios de emergencia.

Todas las víctimas han sido retiradas de los escombros del accidente, indicó Tiago Augusto, responsable del servicio de urgencias médicas (Inem). Según dijo, entre las personas afectadas se encontraban extranjeros, aunque no pudo precisar su nacionalidad.

#EntérateTH🗣️| Un funicular turístico de Lisboa en Portugal sufrió un descarrilamiento mientras subía hacia la cima de la ciudad, provocando la muerte de al menos 15 personas. Se presume que un cable suelto provocó la caída abrupta del vehículo, afectando tanto a los pasajeros… pic.twitter.com/ThFq2d6wvt — Tabasco HOY (@TabascoHOY) September 3, 2025

El accidente se produjo a las 18:05 locales cerca de la avenida de la Libertad cuando descarriló el vagón del famoso funicular de la Gloria, que conecta la plaza de Rossio con los barrios de Bairro Alto y Príncipe Real.

Las imágenes difundidas por las televisiones locales mostraban el importante dispositivo montado por los bomberos, la policía y los servicios de emergencia médica en medio de la inclinada calle donde se encontraba el vehículo, volcado y muy dañado.

El funicular, con capacidad para unos 40 pasajeros, es un medio de transporte muy apreciado por los numerosos turistas que visitan la capital portuguesa.

Es “una tragedia que nunca había ocurrido en nuestra ciudad”, declaró el alcalde de Lisboa, Carlos Moedas. Una testigo declaró a la cadena SIC que había visto el vehículo descender “a toda velocidad” la empinada pendiente por la que circula a diario antes de chocar contra un edificio.

“Chocó contra un edificio con una fuerza brutal y se derrumbó como una caja de cartón, no tenía frenos”, contó.

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El coche situado en la parte baja de la línea no resultó dañado, pero CNN Portugal informó que los pasajeros tuvieron que saltar por las ventanas cuando ocurrió el incidente.

Cómo es el tranvía que se accidentó en Portugal

La línea, inaugurada en 1885, conecta el área céntrica de Lisboa, cerca de la Plaza de los Restauradores, con el Bairro Alto (Barrio Alto), conocido por su animada vida nocturna

Es operada por la empresa municipal de transporte Carris.

Los dos coches del funicular están unidos por extremos opuestos de un cable de tracción, con motores eléctricos que les proporcionan el movimiento

Según la página web de los Monumentos Nacionales, este funicular fue construido por el ingeniero franco-portugués Raoul Mesnier du Ponsard e inaugurado en 1885. Electrificado desde 1915, se somete a un mantenimiento general cada cuatro años. Es uno de los tres funiculares emblemáticos de Lisboa.