Un trágico incendio arrasó un hogar de adultos mayores en Pitrufquén, al sur de Santiago de Chile, y dejó un saldo de 16 víctimas fatales y varios hospitalizados. El siniestro comenzó en la noche del viernes y recién pudo ser extinguido en las primeras horas del sábado, según informó el municipio local.

En el momento del incendio, en el geriátrico había 24 residentes y solo una cuidadora. Diez sobrevivientes fueron trasladados al hospital de la zona, de acuerdo con lo que comunicó la alcaldesa Jacqueline Romero a través de las redes sociales municipales.

Las imágenes que circularon en redes sociales mostraron enormes llamas y columnas de humo elevándose sobre el edificio, mientras decenas de bomberos, policías y personal de asistencia trabajaban para combatir el fuego. Durante la mañana, los equipos de emergencia continuaron con tareas de remoción de escombros y limpieza, mientras la policía acordonaba el área por seguridad.

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El municipio de Pitrufquén expresó su “dolor y consternación” por la tragedia y confirmó que el geriátrico ya tenía observaciones legales previas. Según reportó AFP, la Secretaría Regional Ministerial de Salud (Seremi) había alertado sobre deficiencias en el funcionamiento del lugar.

Según el funcionario del Seremi José Bravo, el hogar era “un lugar irregular” que había sido sumariado y multado desde 2019, con antecedentes de reincidencia. La alcaldesa Romero agregó que en febrero la municipalidad había solicitado una fiscalización porque el establecimiento no cumplía con la normativa y tenía un sumario sanitario en curso.

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La fiscalía inició una investigación desde la madrugada para determinar el origen y la causa del incendio, y para descartar la intervención de terceras personas, según explicó el fiscal Jorge Granada a medios locales. Los dueños del hogar privado fueron citados a declarar en el marco de la causa.

El presidente José Antonio Kast se pronunció en redes sociales y pidió “conocer la verdad” para evitar que una tragedia similar vuelva a ocurrir. Además, aseguró que ordenó “medidas urgentes” para revisar las condiciones de los hogares de ancianos en todo el país.

En tanto, la Municipalidad de Pitrufquén decretó duelo comunal por tres días en un comunicado.