Este martes se registró un desbastador incendio en Decca (la capital de Bangladesh) que dejó, hasta el momento, al menos 16 personas muertas y varios heridos de gravedad. El siniestro se desató en un almacén de productos químicos y se extendió rápidamente a una fábrica textil contigua, ubicada en el barrio de Mirpur, al norte de la ciudad.

Según confirmaron fuentes del Cuerpo de Bomberos, la mayoría de las víctimas eran trabajadores que se encontraban en la tercera planta del edificio cuando se produjo la explosión que dio inicio al fuego. Las autoridades no descartan que la cifra de fallecidos aumente con el correr de las horas, ya que las llamas continúan activas y el ingreso al lugar sigue siendo extremadamente peligroso.

El portavoz del Servicio de Bomberos, Talha Bin Jasim, precisó que tres personas fueron trasladadas con heridas graves a un hospital local, mientras que los equipos de rescate trabajan contrarreloj para controlar el foco ígneo y evitar un nuevo colapso estructural.

Por su parte, el jefe del Gobierno de transición de Bangladesh, Muhamad Yunus, expresó su profundo pesar por la tragedia y envió sus condolencias a los familiares de las víctimas. “La pérdida de vidas inocentes en este trágico accidente es muy dolorosa. Estamos junto a las familias afectadas en este momento de luto”, señaló.

De acuerdo con las primeras pericias, el fuego se habría originado por la explosión de sustancias químicas en el depósito de una compañía farmacéutica, lo que provocó la propagación de un gas tóxico. Muchos de los trabajadores habrían muerto por inhalación antes de que el fuego los alcanzara. El director del Servicio de Bomberos, Mohamad Tajul Islam Chowdhury, pidió a la prensa y a la población mantenerse alejados del área, que continúa bajo riesgo.

Bangladesh registra cada año múltiples siniestros de este tipo, en su mayoría vinculados a la falta de medidas de seguridad industrial y controles en fábricas textiles, uno de los sectores más importantes de su economía.