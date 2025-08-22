El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió al ataque con explosivos que sacudió la ciudad de Cali y al derribo de un helicóptero de la policía en Amalfi, Antioquia, ocurridos este jueves, y que han dejado al menos 6 civiles y 12 policías muertos respectivamente, según las autoridades locales.

A falta de balance definitivo, la alcaldía de Cali informó que al menos 65 personas habían resultado heridas en el ataque llevado a cabo con cilindros bomba.

"Después de la derrota producida a la columna Carlos Patiño con la pérdida de buena parte del cañón del Micay, tenemos una reacción terrorista en Cali", escribió Petro en X.

Antes, en la misma red social, el presidente atribuyó el ataque al helicóptero policial al Frente 36 de Estado Mayor Central.

Ninguno de estos grupos armados se ha atribuido la autoría de los ataques.

Estos se producen en medio de repetidos cuestionamientos a la "paz total" de Petro.

Voces opositoras vinculan esta política que prometió más diálogo y conciliación con grupos armados con el deterioro de la seguridad en Colombia que, aunque no alcanza los niveles de hace décadas, hace mella en la percepción ciudadana.

El atentado en Cali merece todo nuestro rechazo como colombianos.



Pero también es una remembranza de épocas que ya creíamos haber pasado, ¿dónde vamos a parar?

Valle del Cauca y Cauca, blancos frecuentes de ataques

Según la policía, el ataque de esta tarde en Cali, realizado con cilindros bomba, tenía como objetivo la base aérea Marco Fidel Suárez, en el norte de la ciudad.

Testigos en el terreno contaron a la agencia de noticias AFP que escucharon explosiones cerca de la base, que había muchas personas heridas y que varias viviendas resultaron dañadas.

Diversos edificios fueron evacuados y la alcaldía informó de cierres de calles y restricciones en la circulación.

En la misma zona se detectó de la presencia de una furgoneta con cilindros bomba en su interior, aunque luego se descartó que estuvieran cargados.

El alcalde Alejandro Eder ofreció una recompensa de hasta 400 millones de pesos (US$100.000) "a quien brinde información que permita identificar y capturar a los responsables".

Valle del Cauca, departamento que tiene como capital Cali, ha sido blanco frecuente de ataques en los últimos meses.

El pasado 10 junio se atribuyó también al EMC la responsabilidad de una oleada de explosiones y ataques armados en Cali que se saldaron con siete muertos.

Otros 12 atentados ocurrieron en el vecino departamento del Cauca, muriendo 8 personas.

En esta región del país confluyen varias disidencias de las Farc, facciones herederas del paramilitarismo y el ELN.

Todos grupos que se disputan el control territorial y mantienen una pugna armada entre ellos y contra el Estado colombiano.

Cali es la tercera ciudad más poblada de Colombia, con alrededor de 2,2 millones de habitantes.