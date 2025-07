El país declaró día de duelo tras el devastador choque del jet contra una institución educativa, con saldo fatal y numerosos heridos. La comunidad exige respuestas y medidas de seguridad.

El lunes, un avión de entrenamiento de la Fuerza Aérea de Bangladesh se estrelló contra el campus del Milestone School and College en Daca, dejando al menos 19 personas muertas y más de 100 heridas, según confirmaron las autoridades y diversos medios internacionales.

El impacto de la tragedia se sintió de inmediato en todo el país, que declaró un día de luto nacional y movilizó a sus principales autoridades para atender la emergencia.

“La pérdida sufrida por la Fuerza Aérea, los estudiantes, padres, maestros y personal del Milestone School and College, así como otros afectados por este accidente, es irreparable”, expresó el jefe del Gobierno interino, Muhammad Yunus, en un mensaje difundido en redes sociales y recogido por AFP.

La declaración de Yunus, marcada por la conmoción, se convirtió en el eje de la reacción oficial ante el siniestro más mortífero que se recuerda en la capital de Bangladesh.

El accidente ocurrió poco después de las 13:06, hora local, cuando el avión F-7 BGI, de fabricación china, despegó para un vuelo de entrenamiento rutinario. Según detalló el ejército a The Associated Press, la aeronave se precipitó sobre el campus escolar ubicado en el barrio de Uttara, al norte de la capital, mientras los estudiantes asistían a clases.

El impacto fue devastador: el avión se incendió de inmediato, generando una densa columna de humo visible a varios kilómetros de distancia.

Las causas del accidente aún no han sido esclarecidas, y las autoridades han anunciado la apertura de una investigación exhaustiva para determinar qué provocó la caída del aparato.

La magnitud de la tragedia se reflejó en la respuesta de los servicios de emergencia.

Equipos del ejército, bomberos y defensa civil acudieron rápidamente al lugar para evacuar a los heridos, muchos de ellos estudiantes que se encontraban en las aulas en el momento del impacto.

“Me daba mucho miedo ver videos en la televisión. ¡Dios mío! Es mi escuela”, dijo Rafiqa Taha, una estudiante de 16 años que no se encontraba en el campus durante el accidente, en conversación telefónica con The Associated Press.

El Milestone School and College es una de las instituciones educativas más grandes de Daca, con aproximadamente 2.000 estudiantes matriculados desde primaria hasta duodécimo grado.

El avión impactó contra la puerta de un edificio de dos plantas, en un momento en que muchos niños y adolescentes se encontraban en clase.

El número de heridos superó los 100, de los cuales al menos 83 fueron hospitalizados, según la oficina de prensa de Yunus.

El periódico local Prothom Alo informó que 28 personas fueron ingresadas en el Instituto Nacional de Quemados y Cirugía Plástica, la mayoría con lesiones graves por quemaduras. La rápida propagación del fuego tras el impacto complicó las labores de rescate y aumentó la gravedad de las heridas. Los equipos de bomberos lograron extinguir el incendio tras varios minutos de intensa labor, mientras los hospitales de la ciudad se preparaban para recibir a decenas de pacientes en estado crítico.

En un mensaje difundido en Facebook, el primer ministro reiteró su pesar y envió sus condolencias a los familiares de las víctimas y a los heridos. “Deseo a los heridos una pronta recuperación y ordeno a todas las autoridades, incluidos los hospitales, que manejen la situación con la importancia que merece”, instó Yunus, según recogió Europa Press.