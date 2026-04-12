Una tragedia ocurrió este viernes en el norte de Haití, durante un evento que convocó a miles de jóvenes en el monumento histórico Ciudadela de Laferrière. Al menos 30 personas murieron durante una estampida.

El alcalde de Cap-Haitien, Patrick Almonor, señaló que la cifra de víctimas podría aumentar conforme el paso de las horas, debido a que por las cuestiones climáticas, los servicios de emergencia no terminaron sus labores de rescate.

El terrible episodio se habría originado en el interior de la fortaleza, donde por falta de oxígeno y la acumulación de personas, terminó dándose el terrible final.

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En algunos videos que trascendieron en las redes sociales se observa una gran densidad de gente avalanchada, tratando de socorrer a algunas víctimas.

Sobre el evento que se realizaba en el lugar, se trata de una celebración anual de la que participan miles de estudiantes y turistas, en el monumento que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

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Según informó la agencia AFP, el Gobierno de Haití “extiende sus más sinceras condolencias a las familias afectadas y les asegura su profunda solidaridad en estos momentos de duelo y gran sufrimiento".