Al menos cuatro personas murieron y ocho resultaron heridas en un incendio de gran magnitud en una urbanización del distrito de Tai Po, en el norte de Hong Kong, donde las llamas se propagaron en tres torres de 31 pisos del condominio de rascacielos Wang Fuk Court.

Una densa columna de humo y el derrumbe de partes del andamiaje de bambú, donde se habría originado el fuego, y luego propagado, se esparció en lo que las autoridades definieron como un nivel cuatro en una escala de 1 a 5 por su rápida evolución.

La reacción desesperada de un hombre al ver las tres torres en llamas en Hong Kong. (Foto: Reuters)La reacción desesperada de un hombre al ver las tres torres en llamas en Hong Kong. (Foto: Reuters)

Varias carreteras cercanas fueron cerradas al tráfico, y el fuego afectó también a la Escuela Pública Bautista de Tai Po, un centro primario cercano, mientras las dotaciones de bomberos acudían al lugar.

Según la policía local al menos cuatro personas murieron, incluido un bombero. El director de los Servicios de Bomberos, Andy Yeung Yan-kin, se dirigía al Hospital Príncipe de Gales para seguir el caso de un bombero herido en el lugar de los hechos, según fuentes consultadas por el South China Morning Post.

Luego se confirmó que el bombero fue uno de los cuatro fallecidos, junto a tres residentes. Se reportan además ocho heridos en el parte oficial y se desconoce la cantidad de residentes atrapados en los departamentos afectados.

Las autoridades confirmaron que recibieron informes de varias personas del interior de los edificios, con pedidos de ayuda porque no pueden salir en medio de la humareda y no pueden divisar las salidas, cercados por las llamas.

Algunos de los heridos se encuentran en estado crítico, y hay informes que indican que tres de ellos fueron trasladados al hospital inconscientes con quemaduras.

Cómo se originó el incendio en las tres torres de Hong Kong: la hipótesis de los andamios de bambú

El Observatorio de Hong Kong mantenía desde este lunes una alerta roja de peligro de incendio, que advierte de un riesgo extremadamente alto de fuegos forestales o urbanos, basado en factores como la humedad, la velocidad del viento y la sequedad de la vegetación.

Wang Fuk Court, el complejo donde ocurrió el siniestro, estaba en un proceso de renovación tras una inversión de 330 millones de dólares hongkoneses (42 millones de dólares americanos), una propuesta que generó descontento entre numerosos residentes el año pasado.

Con alrededor de 2.000 apartamentos repartidos en ocho bloques, se inauguró en 1983. Tai Po es una zona suburbana en la parte norte de Hong Kong, cerca de la frontera con la ciudad china continental de Shenzhen.

La hipótesis inicial es que el incendio se propagó a través de los andamios de bambú instalados alrededor del exterior de los bloques de viviendas.

Este suceso se enmarca en una serie de incendios relacionados con andamios en Hong Kong. En octubre último, un fuego en el andamiaje exterior de la Torre Chinachem obligó a evacuar a decenas de personas y dejó a cuatro hospitalizadas.

Los trabajos de renovación en dicha torre, que incluían reparaciones menores en paredes exteriores y soportes de aire acondicionado, utilizaban cubiertas protectoras, redes y lonas estándar, pero el incendio se limitó a la fachada sin afectar el interior.

En aquella ocasión, las pericias apuntaron a chispas de soldadura en obras o colillas de cigarrillos abandonadas como posibles causas. Estos episodios subrayan las preocupaciones recurrentes sobre la seguridad en los andamios de bambú, muy comunes en Hong Kong por su ligereza y bajo costo, en un contexto de alta densidad urbana y condiciones climáticas propicias a la sequía.

El Departamento de Servicios de Bomberos de la ciudad confirmó que la alerta se reportó a media tarde del miércoles 26 de noviembre, hora local, y se actualizó a alarma número 4, el segundo nivel más alto, tras el avance hacia las edificaciones.

Arribaron varios camiones de bomberos, que continúan estacionados alrededor de los edificios, y dirigen los enormes chorros de agua hacia las torres.

El departamento de bomberos informó: "Se recomienda a los residentes cercanos que permanezcan en sus casas, cierren sus puertas y ventanas y mantengan la calma".

"También se recomienda al público evitar acudir a la zona afectada por el incendio", solicitaron.

En las redes sociales los videos se viralizaron rápidamente y la transmisión en directo de los noticieros locales desde el lugar registraron los andamios de varios edificios que estaban en construcción tomados por las llamadas, y los escombros cayendo en cascada desde el costado de las torres.