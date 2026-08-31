Al menos ocho personas murieron este domingo al naufragar un barco con 267 personas a bordo frente a la costa del norte de Chipre, según informó el primer ministro turcochipriota, Ünal Üstel. Además hay 17 desaparecidos. Los ocho miembros de la tripulación, incluido el capitán, quedaron detenidos.

"Nos enfrentamos a un trágico accidente que pasará a la historia como el mayor desastre marítimo que Chipre haya sufrido jamás", declaró el mandatario.

"Desafortunadamente, ocho personas han perdido la vida. Las labores de búsqueda y rescate continúan sin interrupción con todos los medios disponibles", añadió.

Según el mandatario, el buque quedó completamente sumergido en una zona donde la profundidad del mar es de unos 514 metros y se teme que aún hay persones en su interior.

Puede interesarte

Más de 200 personas han sido rescatadas con vida, un número indeterminado de ellas con heridas de diversa gravedad.

El buque Filojet, un catamarán de alta velocidad de 40,5 metros de eslora perteneciente a la empresa turca Filo Denizcilik, había zarpado del puerto de Girne (Kirenia en griego) con rumbo a Turquía cuando se topó con una fuerte tormenta. El agua habría empezado a entrar a la embarcación apenas 15 minutos después de zarpar.

🇨🇾 Imágenes muestran a los pasajeros con chalecos salvavidas sobre el casco volcado de un ferry antes de hundirse frente a Girne, Chipre. Autoridades detienen al capitán y a siete tripulantes mientras la cifra de muertos sube a 8 y buscan a 17 desaparecidos.… — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) August 30, 2026

Mientras las autoridades han abierto una investigación para esclarecer las causas del accidente, Üstel apuntó al mal tiempo que había en el momento del naufragio, con un temporal de fuertes lluvias, granizo y rachas de viento de hasta 160 kilómetros por hora, algo que calificó de "insólito para un mes de agosto".

"El barco debía zarpar hacia Turquía ayer, pero debido a las condiciones meteorológicas, partió hoy" de Girne (Kirina en griego) rumbo a la ciudad turca de Mersin.

Poco después de su partida, "la primera ola impactó en alta mar y, mientras el capitán intentaba salvar la situación, el barco comenzó a hacer agua con la segunda ola, explicó Üstel.

Testigos presenciales afirmaron que algunos pasajeros saltaron al mar después de que el barco comenzara a hacer agua.

La embarcación emitió una llamada de socorro (mayday) a las 12:10 hora local (6:10 de la Argentina), informando de que estaba haciendo agua a una distancia de unas tres millas al norte de la costa de Chipre.

Por su parte, el Comando de las Fuerzas de Seguridad de la RTNC declaró en un comunicado que el buque zozobró a 8 kilómetros del puerto de Girne.

El comunicado indicaba que, tras recibir el informe, el Comando de las Fuerzas de Seguridad, el Comando de la Guardia Costera, la Presidencia de la Organización de Defensa Civil y la Dirección General de Policía respondieron al incidente con todos sus recursos, incluidos los navales y aéreos.

Puede interesarte

También se informó de que buques de las Fuerzas Navales turcas, junto con elementos del Comando de la Guardia Costera, continúan las operaciones de búsqueda y rescate en la región.

Además, se espera la llegada de expertos procedentes de Turquía para ayudar en las tareas de rescate, según señaló el primer ministro.

La isla de Chipre está dividida desde 1974 tras la invasión militar turca. La República de Chipre, de mayoría grecochipriota y miembro de la Unión Europea (UE), controla el sur, mientras que el norte está ocupado por la República Turca del Norte de Chipre, reconocida solo por Ankara.