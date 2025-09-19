La violencia volvió a golpear a Pakistán este jueves con dos atentados en la convulsionada provincia de Baluchistán. El primero ocurrió en el distrito de Turba, donde un presunto suicida embistió un vehículo cargado de explosivos contra un convoy de seguridad. La acción dejó un saldo de 2 efectivos muertos y 23 heridos.

Horas más tarde, la tensión se trasladó a Chaman, cerca de la frontera con Afganistán, donde al menos 7 personas perdieron la vida y otra resultó gravemente herida tras una potente explosión. El jefe de la comisaría local, Wali Kakar, confirmó que la investigación se encuentra en curso para esclarecer el origen del estallido.

Condena oficial y operativo de seguridad

Las autoridades provinciales repudiaron enérgicamente lo ocurrido y ordenaron una investigación inmediata. Equipos de fuerzas paramilitares y especialistas en seguridad arribaron a las zonas atacadas para recolectar pruebas y asegurar el área.

Desde Islamabad, el primer ministro Shehbaz Sharif también condenó el atentado en Chaman y exigió identificar y castigar a los responsables. “Los culpables deben ser llevados ante la justicia”, expresó en un comunicado oficial.

Antecedentes y contexto

Estos ataques se producen apenas dos semanas después de que un suicida se inmolara frente a un estadio, dejando 13 muertos durante un acto político en la capital provincial.

En los últimos años, Pakistán enfrenta un repunte de la violencia, en especial en Baluchistán. La mayoría de los atentados han sido atribuidos al proscripto Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA), grupo insurgente que opera en la zona y mantiene una ofensiva contra las fuerzas de seguridad.