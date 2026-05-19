Un tiroteo en el Centro Islámico de San Diego, la mezquita más grande del condado, dejó este lunes un saldo de cinco muertos, entre ellos los dos presuntos atacantes, en un hecho que las autoridades investigan como un posible crimen de odio.

El jefe de policía de San Diego, Scott Wahl, informó en una conferencia de prensa que tres hombres fueron asesinados durante el ataque y que los dos sospechosos también murieron. Según explicó, ambos agresores serían adolescentes. Wahl sostuvo además que las autoridades no detectaron ninguna otra amenaza vinculada al episodio.

El jefe policial afirmó ante los periodistas que el hecho se está investigando como un crimen de odio debido al lugar donde ocurrió.

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El ataque ocurrió en el campus del Centro Islámico de San Diego, ubicado a unos 14 kilómetros al norte del centro de la ciudad. El complejo funciona tanto como institución religiosa como establecimiento educativo. Allí opera la Escuela Al Rashid, que, según el sitio web del centro, ofrece cursos de idioma árabe, estudios islámicos y enseñanza del Corán.

Además de las víctimas fatales, un jardinero que trabajaba en el predio recibió un disparo, aunque logró sobrevivir, indicó la policía.

Imágenes durante el tiroteo en el Centro Islámico de San Diego, California, que dejó varios fallecidos y desató una fuerte operación policial. El atacante abrió fuego dentro del complejo, que también funciona como escuela, obligando a evacuar a decenas de niños hacia zonas… pic.twitter.com/9moMFkHjhR — JP+ (@jpmasespanol) May 18, 2026

Las imágenes difundidas por canales de televisión desde helicópteros mostraron a más de una docena de niños tomados de la mano, mientras personal de emergencia los guiaba fuera del estacionamiento del centro islámico. La zona quedó rodeada por decenas de vehículos policiales y equipos de seguridad.

El imán Taha Hassane, director del centro, difundió un mensaje en video a través de Facebook en el que confirmó que había víctimas mortales, aunque aclaró que la situación ya estaba bajo control.

Todos los niños, el personal y los profesores están a salvo y fueron evacuados del edificio, aseguró Hassane. Luego pidió a la comunidad mantenerse alejada del lugar. “Queremos que todos se mantengan alejados del Centro Islámico de San Diego. Permaneceremos cerrados por el resto del día”, señaló.

“Manténganse a salvo, quédense en casa y recen mucho”, agregó el líder religioso.

La oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, informó que el mandatario seguía de cerca el desarrollo de la situación.

El gobierno estatal agradeció el trabajo de los equipos de emergencia y pidió a la población seguir las indicaciones de las autoridades locales.

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“Estamos agradecidos con los socorristas que acudieron a la escena y trabajan para proteger a la comunidad”, indicó la oficina de Newsom.

El sitio web del Centro Islámico de San Diego define a la institución como un espacio dedicado no solo a la población musulmana, sino también al trabajo conjunto con la comunidad en general para “servir a los menos afortunados, educar y mejorar nuestra nación”.

En el lugar se realizan cinco oraciones diarias y también se organizan actividades sociales y comunitarias junto a organizaciones y personas de distintas religiones.