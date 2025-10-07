Un edifico en obras, en el centro de Madrid, se derrumbó esta mañana. Un total de 12 dotaciones de bomberos del parque municipal se trasladaron hasta el lugar de los hechos, informaron medios locales.

Según el diario El País de Madrid, el edificio está ubicado en la calle Hileras a la altura del número seis (Ópera). Hay al menos cuatro personas atrapadas y un herido grave que fue trasladado en ambulancia, según la Policía Nacional.

Los servicios de Emergencias trabajan en estos momentos en el lugar de los hechos. En el lugar se encuentran varias dotaciones Bomberos Madrid trabajando en calle Hileras tras derrumbe parcial de unos forjados en edificio en obras.

La encargada de un local de chocolates, en la calle de al lado, contó que el lugar se llenó de policías y ambulancias.

“Se cayó todo el edificio y no podemos pasar. Está lleno de ambulancias y policías y no nos dejan entrar”, dijo. Fuentes de la investigación aseguran que “se han caído al menos seis pisos y puede haber al menos una persona atrapada, si no más”. “La información todavía es muy confusa”, agregó. Todavía no se sabe si el edificio estaba en rehabilitación y la persona que puede estar atrapada estaba trabajando.

“El edificio que se ha caído llevaba mucho tiempo abandonado y estaba en obras; habían instalado una grúa a lo bestia en el andamio. Me habían dicho que iban a hacer un hotel y que las obras iban a tardar dos años”, asegura una vecina de la calle que sintió cuando cayó. “Hace media hora noté un temblor terrible en la calle y se levantó muchísimo polvo enfrente del inmueble, una nube que dejó a la gente asustada y confundida”, afirmó