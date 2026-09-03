Al menos dos personas murieron y cinco más resultaron heridas, entre ellas tres oficiales de policía, durante un tiroteo ocurrido en Minneapolis, la ciudad más grande del estado de Minnesota, en medio de una situación con un tirador activo, informaron medios locales.

El episodio se registró esta tarde en un área que alberga un complejo de apartamentos, el Centro de Convenciones de Minneapolis, hoteles y un hospital.

En el incidente, un agente recibió un disparo en una pierna y otro fue trasladado al hospital con heridas que no ponen en riesgo su vida. Un tercer agente debió ser operado.

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Uno de los fallecidos era el tirador, aún sin identificar, que desató el caos en la zona de Loring Park, según señalaron las autoridades de la policía local, mientras que los vecinos del lugar describieron la escena como "caótica".

Por su parte, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, destacó que su equipo de seguridad pública "respondió rápidamente al tiroteo" y que funcionarios estatales están en el lugar: "Agradecido con las fuerzas del orden que trabajan activamente para garantizar la seguridad de nuestros vecinos en el centro de Minneapolis", dijo, y añadió que “Minnesota está orando”.

También la senadora y candidata a la gobernación Amy Klobuchar pidió orar por las víctimas. "Acabo de hablar con el Alcalde sobre los terribles tiroteos con múltiples víctimas en el centro de Minneapolis. Por favor, eviten el área mientras las fuerzas del orden trabajan para asegurar la escena", escribió en su cuenta de X.

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El director del FBI, Kash Patel, informó que la agencia también está atendiendo el incidente y aseguró que ofrecerá “todos los recursos necesarios para ayudar a las autoridades locales”.

Por su parte, el alcalde Jacob Frey pidió a los residentes evitar la zona comprendida entre la calle 12 y la avenida Franklin; y entre la avenida Hennepin y la Tercera Avenida Sur, para permitir que el personal de emergencia trabaje de manera segura.