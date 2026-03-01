Al menos nueve personas murieron y decenas resultaron heridas este sábado en Pakistán durante violentos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad frente al consulado de Estados Unidos.

Los disturbios se desataron en el marco de una protesta que rápidamente escaló y derivó en choques directos, con el uso de gases lacrimógenos y disparos para dispersar a la multitud.

Protesta que derivó en violencia

Según reportes oficiales, la concentración había sido convocada por grupos políticos y religiosos que cuestionaban decisiones vinculadas a la representación diplomática. Con el correr de las horas, la tensión fue en aumento y los manifestantes intentaron avanzar hacia el edificio, lo que motivó la intervención policial.

Testigos citados por medios internacionales señalaron que las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos y otros métodos antidisturbios para frenar a la multitud, que respondía arrojando piedras y objetos contundentes. La situación se volvió caótica en varios momentos, con corridas, incendios aislados y personas heridas tendidas en la vía pública.

Protesta en apoyo a Irán. Créditos: REUTERS/Khaled Abdullah

Fuentes sanitarias confirmaron que entre las víctimas fatales se encuentran civiles alcanzados por disparos y heridos de gravedad que no lograron sobrevivir tras ser trasladados a hospitales cercanos. Además, decenas de personas recibieron atención médica por lesiones de distinta consideración.

Operativo y tensión política

Tras los incidentes, las autoridades reforzaron el despliegue de seguridad en la zona y en otros puntos sensibles, ante el temor de nuevos disturbios. Se establecieron controles adicionales y se restringió la circulación en áreas cercanas a sedes diplomáticas.

El episodio generó una fuerte repercusión política en el país asiático, donde distintos sectores cuestionaron el accionar policial y exigieron una investigación para determinar responsabilidades.

Al mismo tiempo, el gobierno defendió la intervención de las fuerzas de seguridad al argumentar que buscaban evitar un ataque mayor contra instalaciones diplomáticas.

Los disturbios ocurrieron durante una protesta frente a una sede diplomática Créditos: REUTERS/Imran Ali

En paralelo, organismos internacionales y representaciones extranjeras siguieron con atención la evolución de los hechos y pidieron evitar una nueva escalada de violencia. La comunidad internacional expresó preocupación por la estabilidad en la región y llamó al diálogo para reducir la tensión.

Mientras tanto, el balance de víctimas podría modificarse en las próximas horas, ya que algunos de los heridos permanecen en estado crítico. Las autoridades locales no descartan nuevas protestas y mantienen activos los operativos preventivos para contener posibles focos de conflicto.