Al menos siete personas murieron y otras 20 resultaron heridas este sábado tras el vuelco de un colectivo en una ruta del estado de Michoacán, en México.

El colectivo había comenzado el viaje desde la ciudad de Uruapan y volcó en el kilómetro 23 de la ruta que conecta a Morelia y Pátzcuaro, al oeste de México.

La fiscalía confirmó que la brutalidad del accidente provocó la muerte de siete de los pasajeros y señaló que se investigan la causas que generaron el vuelco.

La identidad de las víctimas, incluido el conductor, aún no ha sido revelada, a la espera de que se notifique de manera oficial a las familias.

Tras el choque, se realizó un operativo de emergencia para el traslado de los heridos a distintos hospitales de la ciudad de Morelia, capital del estado.

🚨 Tragedia en Michoacán

Un autobús de turismo de DC Tours que salió de Uruapan rumbo a Tlalpujahua volcó esta mañana en la carretera Morelia–Pátzcuaro, cerca de Tiripetío.

➡️ 7 personas murieron y 20 resultaron heridas.

Las víctimas eran familias que viajaban a la Feria de la… pic.twitter.com/FkI90nfZSR — Azteca (@MORRIS80766176) November 23, 2025

Las autoridades de Protección Civil informaron que de las 20 personas heridas, seis se encontraban en situación de gravedad.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla señaló que “fue un accidente grave y lamentable” y remarcó que las víctimas fueron atendidas “de inmediato.

Además, dijo que se estaban investigando las posibles causas y que “están hospitalizadas estas 20 personas y el tema se está atendiendo desde el primer momento".

El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, indicó que personal de la coordinación estatal de Protección Civil y del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) acudió al sitio para ayudar en las labores de emergencia, rescate y traslado de los heridos.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) desplegó personal especializado para iniciar las investigaciones.

Realizaron el levantamiento de los cuerpos, la recolección de pruebas mecánicas, revisaron la bitácora de viaje del conductor y la verificación de posibles fallas del vehículo.

Hasta el momento, no se ha informado si el accidente fue provocado por exceso de velocidad, fallas mecánicas o condiciones del camino, por lo que será la fiscalía la que determine si existe responsabilidad penal.

Debido a la magnitud del siniestro, la carretera Morelia–Pátzcuaro estuvo totalmente cerrada durante varias horas, tanto para permitir el trabajo de los rescatistas como para agilizar la retirada de la unidad.

Asimismo, se espera que en las próximas horas la empresa responsable del autobús emita un comunicado y detalle si habrá algún tipo de apoyo o compensación para los afectados y sus familiares